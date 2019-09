L’equip de tècnica de la FAE viatja a Ushuaia per preparar el nou curs

L’equip de tècnica de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va viatjar diumenge a Ushuaia per desenvolupar-hi un gran bloc d’esquí després de mesos de preparació intensa i específica. L’expedició està formada per les esquiadores Mireia Gutiérrez i Carla Mijares; els esquiadors Àxel Esteve, Joan Verdú, Àlex Rius, Gabriel Bartumeu i Xavi Cornella; els tècnics Fred Beauviel, Nico Belcredi, Yago Antes, Pol Ferrer i l’skiman Ricard Ortega.

El preparador físic de la federació, Damià Costa, ha marcat les pautes de treball físic durant tota la pretemporada i va explicar que «des de finals de maig fins ara hem segmentat la preparació per blocs. Són blocs d’acumulació en els quals el volum de físic és molt important, i la intensitat és més baixa. Aquí s’aconsegueixen millorar les capacitats físiques bàsiques, com per exemple guanyar força sense tenir en compte la velocitat d’execució, o per exemple també la resistència aeròbica».

«Després hem fet blocs de transformació, on l’objectiu primordial era realitzar un treball menys voluminós però més intens. És a dir, un treball més específic de les capacitats que portaran a un augment directe, en aquest cas de les capacitats de l’esquí alpí. Com, per exemple, la força orientada a la potència. Aquí tindríem molt en compte la velocitat de moviment, o la resistència anaeròbica làctica, d’entre els 40 als 70 segons», va afegir. «Finalment, s’han fet blocs de realització, que és on els atletes intenten mantenir els guanys que hem aconseguit. Per exemple, ara han acabat un bloc de transformació i a Ushuaia la idea és fer-ne un de realització», exposava.

«Realment, el gruix de preparació física a nivell de volum ja l’hem fet, però un cop tornin d’Ushuaia farem un altre cop durant octubre i novembre tots aquests blocs, un d’acumulació, un de transformació i ja preparem el gruix important d’esquí. Volíem preparar els esportistes perquè arribin amb les millors condicions possibles a aquest bloc d’esquí d’Ushuaia perquè són molts dies d’esquí, amb uns 35 dies allà. Això farà que acumulin molta fatiga, sobretot les últimes setmanes, però ja han fet un treball de resistència aeròbica a consciència, sobretot durant juny, juliol i agost», va destacar.

Quant a l’objectiu de l’estatge, va indicar que «és garantir la integritat física dels esportistes, que tinguin la mínima fatiga possible, i això ho aconseguirem fent allà un volum de treball just, no fer més i no fer menys. Per tant, farem un manteniment de les capacitats, com hem fet ara. Un bloc de realització on buscarem mantenir el que hem guanyat, i que el volum no sigui massa elevat».