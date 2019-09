Els bancs tancaran els divendres a les 14 hores

Tal com van recordar des d’Andorran Banking, l’horari comercial de les entitats bancàries pot consultar-se a les mateixes oficines o bé a la pàgina web de cada banc. Fins ara, els divendres mantenien el mateix horari d’obertura que la resta de dies de la setmana, entre les 9.00 i les 17.00 hores, però a partir d’ara s’ha decidit prescindir de les tardes i avançar fins a tres hores el tancament de les oficines bancàries.

Les oficines bancàries passaran a obrir de les 9.00 a les 14.00 hores els divendres, segons va acordar l’Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking) el passat mes de juliol. Aquest nou horari comercial, però, no s’aplicarà fins al proper 4 d’octubre.

Per El Periòdic

