PwC va rebre de l'AREB 15 milions per la revisió de clients de BPA

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va pagar 15 milions d’euros a la companyia Price Waterhouse Coopers (PwC) per diferents serveis prestats arran del cas BPA, com ara el procés de revisió de clients de l’entitat, que es va iniciar el dia 16 de març del 2015, cinc dies després d’intervenir l’entitat bancària. També es va demanar a l’empresa consultora l’elaboració d’una due dilligence de valoració de BPA i la seva actualització, així com un assessorametn n matèria de regulació.

Eric Jover va explicar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que les tasques encomanades al 2015 eren «molt rellevants» per poder fer que tot el procés d’intervenció de la banca «anés per bon camí». El portaveu de l’Executiu va afirmar que les tasques que es van fer tenien un impacte «més enllà de BPA» i que la verificació dels comptes i el seu traspàs a Vall Banc eren una tasca «cabdal» perquè la convertida entitat bancària pogués operar amb garanties.

Jover va afirmar que la quantitat de prop de 15 miions és «important», però que es va haver de destinar per «les males pràctiques» que s’estaven fent des de BPA. A més, el minsitre portaveu va assegurar que es van haver de posar en marxa per «evitar que la resta de la plaça financera no es contaminés i perquè les persones que van confiar en BPA poguessin veure els actius traslladats amb un marge de confiança per a les entitats financeres que rebien aquests comptes».

A la xifra de 15 milions no s’hi inclouen les possibles contractacions que hauria pogut fer BPA ja que segons la resposta escrita del Govern, a petició del Partit Socialdemòcrata, no es poden facilitar les dades atès que es trata d’una entitat privada. «BPA és una entitat privada i en aquest sentit no té l’obligació de facilitar aquesta informació», va concloure Eric Jover.