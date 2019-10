Marsol vol reactivar el comerç al centre històric

El comú d’Andorra la Vella vol impulsar la instauració de més comerços a la zona del centre històric. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va explicar ahir que la capital està treballant en diferents polítiques per intentar fer revifar aquest sector en aquest punt de la parròquia, que ja compta amb una presència consolidada de restaurants.

Marsol va fer aquestes declaracions en el marc de la presentació de les jornades Models d’èxit de convivència entre comerç i restauració, que se celebraran dijous al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i on s’hi explicaran models de ciutats com Granollers, Terrassa i Pontevedra.

Marsol va afirmar que la zona del centre històric de la capital és «molt dinàmica» i «hem de fer entre tots que tiri endavant». En aquest sentit, la representant va dir que a banda de la presència de restaurants i de comerç, també es garanteixi la convivència entre tots els sectors de l’economia i els veïns. A més, la cònsol major de la capital va explicar que els concursos urbanístics per embellir la zona, que s’acabaran de consumar en el pròxim mandat, afavoriran l’arribada de turistes.

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va admetre que aquesta zona d’Andorra la Vella és «inactiva» en quant a la seva activitat comercial i va apuntar que una opció és atreure el comerç artesanal perquè «conviu molt bé» i «es compensa» amb la resta de sectors que hi ha, com és el cas de la restauració.