Pintat aposta per Majoral i Cairat per una llista laurediana sense sigles

Unió Laurediana ha mantingut fins ara el silenci sobre el seu candidat malgrat que tots els rumors apuntaven a Josep Majoral com número 1 de la llista. En una reunió celebrada ahir a la nit, l’actual conseller general de terceravia, Josep Pintat, va defensar les qualitats de Majoral per assumir el repte. De fet, el que més que probablement serà el candidat a cònsol ja va liderar la llista territorial de Sant Julià per terceravia en les darreres eleccions generals i es va emportar els dos escons juntament amb Carine Muntaner.



Un cop la candidatura de Majoral rebi l’aval del partit –que tenint el suport de Pintat sembla més que evident que l’obtindrà malgrat que Joan Albert Farré també està disposat a anar de número 1–, haurà de conformar un equip per encarar-se, molt probablement, amb Desperta Laurèdia. El seu portaveu, Cerni Cairat, es planteja presentar-se en solitari, si bé encara no ha descartat arribar a una entesa amb altres independents però sempre allunyats de les sigles de partits.



Per la seva banda, DA manté esperances per acabar configurant una llista amb Desperta Laurèdia i amb altres partits com SDP o el PS, tot i que de moment des de la formació taronja afirmen que encara tenen pendents diferents reunions per determinar si aquesta opció s’acabarà consumant o no. De fet, la consellera de Turisme del Comú de Sant Julià, Meritxell Teruel, admet que per ara la sintonia és «bona» però no garanteix que puguin anar junts. Malgrat la incertesa que plana sobre aquesta possible coalició, des de DA no llancen la tovallola i esperem arribar a segellar un acord amb el partit liderat per Cairat encara que sigui en temps de descompte.

Andorra la vella

Matarrodona treballa per fer llista a la capital

Terceravia té clar que la seva única opció de guanyar és Sant Julià de Lòria. Amb tot, no renuncia a fer llista a altres parròquies i té clar que ho vol fer en solitari i no sota cap plataforma com estan fent altres partits. La idea és consolidar la formació, de creació recent, i donar-se a conèixer en els territoris en què tinguin prou gent com per fer llista. La parròquia de moment més avançada –deixant de banda Sant Julià– és Andorra la Vella, on Emi Matarrodona, que ja va ser candidata a la llista territorial de les eleccions generals, està liderant el projecte. D’altra banda, a Escaldes-Engordany i a Ordino també tenen intenció de presentar-se tot i que les llistes per ara estan molt verdes. En tots tres casos són conscients de les poques possibilitats que tenen però alhora que la seva presència pot restar vots a DA i als partits que s’adhereixin a les seves plataformes, un fet que donaria força al PS.



D’altra banda, i a l’espera de si es consuma o no el pacte entre DA i Liberals a Andorra la Vella, els socialdemòcrates van perfilant les seves candidatures. Sergi González, que anava en quarta posició a la llista del PS als comicis del 2015, és el més ben situat per anar de numero 2 de Dolors Carmona.



Sobre el pacte DA-L’A, Conxita Marsol va explicar ahir a la tarda que encara no han segellat cap acord amb el partit blau, amb qui les relacions els últims dies s’han tensat per les discrepàncies dels Liberals, que defensen que haurien de poder escollir el número 2 de la llista. Marsol, segons informa l’ANA, va dir que «totes les idees s’han de tenir en compte» i que tot i la confluència que hi puguin haver de plantejaments, DA no vol «renunciar» al projecte que s’ha tirat endavant en els últims quatre anys.

Ordino

El grup d’independents intenta fer llista



A Ordino, mentre Josep Àngel Mortés segueix negociant amb L’A i SDP per anar conjuntament, el grup d’independents que ja va intentar presentar-se a les eleccions generals s’ha tornat a posar en marxa. Malgrat que han començat els contactes tard, un col·lectiu d’ordinencs provinents de diferents sensibilitats està intentant formar llista. Dos dels noms que treballen per fer-ho possible són l’actual consellera comunal a la minoria pels liberals tot i que ara és independent, Sandra Tudó, i l’exconseller comunal Èric Bartolomé. De moment s’han posat en contacte amb el PS i també amb SDP però encara no està decidit si finalment concorreran a les eleccions o no.



Per la seva banda, el pacte de Mortés amb L’A està ja gairebé tancat amb Eva Choy de número dos i resta a l’espera de la resposta oficial dels progressistes.

Escaldes-Engordany

L’A prepara llista en solitari

L’opció de pacte entre DA i Liberals a Escaldes-Engordany es van allunyant a mesura que passen les hores i només un cop de timó inesperat d’últim moment podria revertir la situació. Davant del tàndem escollit per DA format per Miquel Aleix i Núria Barquín, els Liberals estan treballant en l’elaboració de la seva llista pròpia i amb el programa electoral per al 15-D. Des del partit blau, però, no tiren la tovallola d’acabar pactant.

Encamp

Laura Mas, la candidata de DA

A la parròquia on per ara tampoc queda clar si es consumarà el pacte de Govern és a Encamp. El nom de Laura Mas genera consens dins de la formació per rellevar l’actual cònsol major, Jordi Torres, tot i que des de la formació s’han donat aquesta setmana per tancar els noms de la llista i per concretar si aniran de bracet o no amb els liberals.