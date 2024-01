Al llarg d’aquesta última setmana els mitjans de comunicació i les xarxes socials han deixat imatges devastadores del que, fins fa unes setmanes, era per al món un conflicte invisible. Parlo dels aldarulls que s’han generat fa tan sols uns dies als carrers de l’Equador, fruit de la llarga lluita contra el narcotràfic. He dit aldarulls perquè el terme més pròxim resulta aterridor, ja que l’Equador es troba, de fet, en una guerra civil.

La situació actual a l’Equador, caracteritzada per la creixent violència i inseguretat, ha generat una crisi de proporcions significatives que impacta l’estabilitat del país i la vida quotidiana dels seus ciutadans. Les mesures adoptades pel president Daniel Noboa, com la declaració d’un «conflicte armat intern» i l’ordre de «neutralitzar» grups criminals involucrats en la propagació de violència extrema, subratllen la gravetat de la situació i la urgència d’abordar-la de manera integral.

Violència explícita, tirotejos, preses d’ostatges... tot això, acompanyat de la mobilització armada de desenes de bandes criminal han posat punt final al que fins ara era una convivència, més que pacífica, no tan violenta entre la societat i el crim organitzat, donant inici a la que els grups defineixen com la caiguda del govern. Però el cert és que malgrat que la violència extrema s’hagi fet visible ara, els carrers de l’Equador porten anys atemorits per l’hegemonia de les bandes criminals.

Les causes fonamentals de la crisi actual estan arrelades en una complexa intersecció de factors, entre els quals destaca l’augment del narcotràfic i la presència activa de grups criminals organitzats. La posició geogràfica estratègica de l’Equador el converteix en un punt clau per al tràfic de drogues, la qual cosa ha contribuït a l’increment de la violència, especialment en àrees frontereres i ciutats fonamentals com Guayaquil.

Les conseqüències immediates d’aquesta violència són multifacètiques i profundament devastadores. L’economia pateix un impacte negatiu, amb una disminució del turisme i una retracció en la inversió. A més, el sistema penitenciari, ja sobrepoblat i en gran mesura controlat per bandes criminals, afegeix una capa addicional de complexitat a la situació. La població viu amb por constant, i la resposta governamental ha generat preocupacions tant pel respecte als drets humans com per la possibilitat d’un augment de la violència estatal.

En aquest context, la situació a l’Equador no només ha de ser entesa com un repte a nivell nacional, sinó també com una crida d’atenció per a tota Amèrica Llatina i la comunitat internacional. Destaca la interrelació entre la seguretat i l’estabilitat d’un país, així com la necessitat urgent d’una cooperació internacional i regional eficaç. La solidaritat expressada per la comunitat internacional és encoratjadora, però és crucial que es tradueixi en mesures concretes que no només abordin la seguretat, sinó també que reforcin les institucions i fomentin el desenvolupament econòmic.

La història, els antecedents i les causes actuals es barregen en un repte urgent que requereix un enfocament integral i col·laboratiu per construir un futur més pròsper i segur. La cooperació regional, la solidaritat internacional i la implementació d’estratègies sostenibles són fonamentals per superar aquesta crisi i establir les bases d’una societat més resilient a l’Equador i, per extensió, a tota Amèrica Llatina.

Tant de bo fos tan fàcil com arrestar a aquests grups per restaurar la pau. Tant de bo amb aplacar la revolta fos suficient per tornar a l’estabilitat social. Malauradament, el tarannà del conflicte reflecteix molt més que el terror d’una societat controlada pel crim, sinó també la ineficàcia d’un govern que ha permès durant anys l’activitat criminal als seus carrers, i que resulta ara en un estat de terror dels que molts no saben si en sortiran, i això és el que succeeix quan el crim pren el poder.