Quan Carine Montaner, consellera no adscrita a la legislatura passada i actual presidenta del Grup parlamentari Andorra Endavant, va alçar la veu contra la implantació del laboratori P3 de Grifols el maig del 2021, pocs podien preveure l’abast de les seves preocupacions. Les seves advertències públiques sobre el fort endeutament de Grifols, l’ètica dubtosa en el negoci de la sang als Estats Units, entre altres, i les possibles connexions de la família Grifols amb els Pandora Papers, així com les irregularitats del contingut del pacte de socis en l’apartat CONFIDENCIAL firmat entre Govern i la firma Grifols per a la implantació del laboratori P3, van quedar en un no res. Sense consideració per la cambra parlamentària.

Avui, però, aquestes preocupacions ressonen amb força amb l’acusació de Gotham City Research sobre el maquillatge dels comptes de Grifols amagant el seu fort endeutament. Fem memòria. El projecte del laboratori P3, que compta amb un 20% de capital públic i un 80% de Grifols, prometia ser un motor econòmic per a Andorra. No obstant això, les declaracions de Grifols sobre l’absència d’un benefici fiscal immediat per al país, sobre la qualificació del laboratori de bioseguretat 3 que no és sense risc, i la necessitat d’injectar diners públics, plantegen seriosos interrogants sobre els beneficis reals d’aquesta iniciativa.

Malgrat els esforços d’Andorra Endavant, de la plataforma ciutadana i del conseller comunal Enric Dolsa i la seva candidatura comunal per aturar el projecte, aquest continua endavant. Les preocupacions creixen entorn la possible necessitat d’injeccions de capital públic, la cessió d’ús de terrenys per 25 anys, i la construcció d’infraestructures, com ara una carretera d’accés al laboratori. A més, les informacions comunicades pel CEO de Grifols a la reunió del juny del 2021 sobre assajos clínics amb animals i la possibilitat de manipulació de virus només augmenten les inquietuds.

En crit per la prudència i la participació ciutadana, Montaner i el seu grup, Andorra Endavant, com l’equip del conseller comunal Dolsa, insisteixen en la necessitat d’una major transparència, diàleg, i participació ciutadana en decisions que involucren fons públics. La diversificació econòmica, segons Montaner, no ha de fer-se a qualsevol preu, especialment quan hi ha dubtes sobre la viabilitat i l’ètica dels projectes d’aquest tipus sense el control d’una agència del medicament. Gotham City Research alça la veu: Grifols sota sospita, l’informe de Gotham City Research, que acusa Grifols de manipulació comptable i d’amagar part del seu deute, ha afegit llenya al foc.

Segons l’informe, Grifols podria haver ocultat l’endeutament real mitjançant l’adquisició de dues companyies, BLP Plasma i Haema, així com qüestionant la independència de l’actual CEO, Thomas Glanzmann. Això suscita dubtes sobre la confiabilitat de Grifols i la seva implicació en el projecte d’Andorra. Montaner demana vigilància tenint en compte els escàndols del sector farmacèutic, com l’afer dels opioides del mediador, dels assajos clínics no autoritzats de Pfizer al Níger, de la publicitat falsa d’algunes firmes. Destaca la tendència d’algunes grans farmacèutiques a utilitzar pràctiques qüestionables per maximitzar beneficis.

Un futur incert: què espera Andorra? En resum, l’afer Grifols destapa una complexa xarxa d’interessos, preocupacions ètiques, i qüestions financeres que afecten directament el futur econòmic i social d’Andorra. Amb l’oposició creixent i les acusacions pendents, el destí del projecte Grifols i el seu impacte en la societat andorrana romanen incerts. Montaner i Andorra Endavant, com els consellers de l’oposició del Comú d’Ordino, continuen lluitant per una major transparència i responsabilitat, insistint en la importància de protegir els interessos públics enfront dels privats, especialment en àrees tan sensibles com la salut i la tecnologia.