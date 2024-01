Quines raons pot tenir una persona jove per maltractar a una padrina? Està clar que els diners mouen el món, i sovint, la moral i l’ètica es veuen corrompudes pels bitllets. Igual és això el que pot fer baixar l’empatia de la gent sota mínims. I és que aquest sentiment de «com que no m’agradaria que em passés a mi, jo no ho faré» sovint falta en les generacions més joves. Potser per falta d’experiència, o potser perquè hem tingut més facilitats des de petits. Les generacions més grans han hagut de patir per tenir un plat a la taula per dinar i nosaltres, gràcies a l’esforç de tots ells, mai hem passat gana i hem tingut totes les comodidats possibles. I si no fos per l’esforç de tots ells, tampoc hauríem pogut gaudir de coses com els videojocs. I sense aquests, els youtubers que tenen tants diners,no podrien treballar d’allò que gaudeixen tant. Potser cal fer una mica la vista enrere i donar les gràcies a qui ens ho ha donat tot.