Quan et dona per preguntar a l’estranger si algú coneix Andorra (el país dels Pirineus) les contestacions són diverses. Hi ha qui somriu i diu que sí, que coneix el país del tabac i dels bancs. També hi ha qui diu que hi ha anat en alguna ocasió a esquiar o de compres. I després hi ha el típic que et posa cara estranya i se sorprèn en saber que el Principat és un país i no un dels últims pobles d’Espanya que fan frontera amb França. S’ha de reconèixer, Andorra no és tan coneguda com a la majoria els hi agradaria. És cert que en els darrers anys la imatge del país ha millorat força i que les valls han aconseguit posicionar-se millor en el mapa mundi. Però tot i això, sembla que encara queda molt camí per recórrer.



Una de les vies per fer que això canviï és sens dubte millorar les connexions de transport del Principat. No pot ser que es vulgui jugar en primera lliga i competir amb els monstres turístics del sector i que l’única via d’accés al país sigui una carretera que actua a manera d’embut, amb les conseqüències que això implica. Cues n’hi ha a totes les ciutats. Però del nivell d’Andorra, crec que n’hi ha ben poques. Sense anar més lluny, la setmana passada vaig decidir escapar-me a Barcelona (més d’1,5 milions d’habitants i una de les ciutats més turístiques que hi ha actualment). I he de dir que la poca cua que vaig trobar a l’entrada de la ciutat em va semblar glòria en comparació a les llargues esperes que visc cada cap de setmana quan em desplaço de La Seu al Principat.



Millorar les connexions és una de les accions que han portat, porten i portaran la majoria dels partits polítics del país. Ara venen eleccions, i alguns ja comencen a proclamar les seves intencions vers les comunicacions viàries. Ara bé. Fins a la data, ningú ha sigut capaç de transformar les seves paraules en fets. Tothom vol que Andorra sigui més visible de cara a l’exterior i que accedir al país no sigui un suplici, però qui s’hi posarà mans a l’obra? Els qui diuen que volen fer un aeroport en territori andorrà? Cal recordar que a pocs quilòmetres tenim un aeroport que està totalment desaprofitat i que en el seu moment va venir com caigut del cel. Si no hem sigut capaços de potenciar aquesta infraestructura, com hem de pensar en ni tan sols aixecar una nova construcció aèria? Amb la inversió i l’energia que això comporta... Potser caldria començar a millorar el que ja tenim i procurar que les vies d’entrada més tradicionals siguin de qualitat. Sabeu la dita de «qui molt abraça, poc estreny»? Doncs Andorra n’és un gran exemple.

Què ha passat amb l’heliport? Sembla que ja ningú recorda que fa mesos que hauria d’haver començat el projecte, sense parlar dels milions que s’han invertit en estudis, en riscos i en PARAULES. Estem una mica cansats de sentir a dir que es faran iniciatives i projectes faraònics que al final sempre acaben en res. Si haguéssim d’anomenar una llista de tots els disbarats que s’han dit i que al final han acabat per esvair-se... El The Cloud, el casino, la font de colors, l’edifici multifuncional... Tants i tants projectes que l’únic que fan és gastar temps i diners. Un consell per als qui d’aquí a pocs mesos s’afartaran de fer promeses i més promeses amb la intenció de governar el país: Cal invertir menys en paraules i centrar més els esforços a realitzar fets. H

Periodista