Feta fa uns dies la presentació inicial del projecte de re-definició de la Marca Andorra ara toca explicar-la amb tot tipus de detalls a la ciutadania del país. Han estat dos anys i mig de molta feina i on han intervingut moltíssimes persones de dins i de fora, tots amb un objectiu comú: dissenyar i desenvolupar una estratègia que ajudi a Andorra a tenir una major visibilitat internacional i que això permeti atreure més turisme, més inversió i més talent.



Estem davant d’iniciativa que tot i sorgir de la CEA, s’ha anat fent cada cop més col·lectiva i plural. Així, ja el primer treball desenvolupat per tots aquells associats que hi vàrem voler participar, es va compartir amb la ciutadania donant-li veu a través de dues enquestes en les que varen participar més de 1.200 persones i quina opinió va ser clau per a determinar els principals valors que podien ajudar a definir la nostra actual marca país.



A partir d’aquell moment la CEA cedí el protagonisme a una taula público-privada on hi han participat fins ara, Govern, Comuns, partits polítics i associacions empresarials. Tanmateix, els treballs que han encarregat a les empreses especialitzades intervinents també s’han finançat de forma mixta, buscant sempre la transversalitat i la pluralitat, única forma de treballar per a una marca de tots i per a tots.



Però encara hi ha participat més gent. Si, un estudi quantitatiu va permetre obtenir l’opinió de 4.630 persones en 13 mercats diferents, i un de qualitatiu va recollir la de 60 stakeholders dels sectors més diversos del nostre país. Fet el diagnòstic, tres grups de stakeholders nacionals van participar de workshops per ajudar a identificar tres propostes d’idea central de marca país, al que seguí una nova enquesta nacional per escollir-ne una de les tres i on participaren 500 ciutadans més, a part dels stakeholders, que encara foren convocats del nou a un altre workshop per tractar de definir els projectes que podrien acompanyar la idea central. I així fou que finalment s’escollí i presentà l’«Equilibri» i la proposta inicial de 22 projectes.



Qui diu que l’opinió de la gent no és important? Ha estat la gent qui ha aportat totes les dades. Els professionals especialistes només les han ordenat i presentat. D’aquí la riquesa d’un projecte que neix des del respecte màxim a l’opinió de tots i que s’hi treballa també en benefici de tots.

Ara ens hem de fer forts al voltant de la idea d’equilibri. Quins són els pilars d’aquesta idea? Doncs, per exemple, que Andorra ha gaudit de 8 segles de pau, sense conflictes bèl·lics, sense necessitat d’exèrcit i amb una democràcia ininterrompuda de les més antigues del món. Afegim-hi que Andorra té una economia conscient i sostenible, intel·ligent (smart) i eficient, amb un «adn» de muntanya sensibilitzat amb la preservació de l’entorn natural però en sintonia amb els més significatius avenços tecnològics. Però a més, Andorra és un país considerat, on impera el sentit comú i amb un esperit clarament inclusiu i, és clar, l’equilibri troba el seu màxim exponent en la perfecta harmonia entre cos, ànima i ment, un estil de vida actiu i saludable, inspirador i acollidor amb aquells que ens visiten, siguin turistes o nous residents.



Aquest projecte de Marca Andorra perdurarà en el temps perquè la ciutadania andorrana així ho decidirà. Per això, l’impuls dels projectes proposats, siguin tots o una part dels mateixos, o uns altres de diferents i tots aquells que s’hi afegeixin, dependrà de la nostra gent, de la ciutadania andorrana que d’una o altra forma mai perdrà l’opció d’aportar allò que estimi oportú. Començant per la creació de la institució tutelar de la marca país, que haurà de néixer del diàleg i el consens entre totes les parts implicades, sector públic i sector privat, 21 projectes més són només el principi. Entre d’altres, es parla de fer una campanya nacional per comunicar el llançament del projecte Marca Andorra per implicar-hi la societat civil i d’un esdeveniment anual per tal d’explicar projectes, iniciatives i l’evolució de l’estratègia plantejada. Es parla igualment de llençar un «repte» a la societat per tal que escoles, empreses o universitat aportin idees de nous projectes per procurar per Andorra un millor futur. També es proposa enaltir el sentiment de pertinença al país promovent una reinterpretació 2.0 del Manual Digest o preparant un pack de benvinguda a tots els infants que nascuts dins del territori nacional.



En la proposta de projectes es dona un gran protagonisme a la implementació del mindfulness o benestar emocional i físic als sistemes educatius del país, així com al desenvolupament de la intel·ligència emocional. Es proposen igualment campus d’estiu i beques també per activar l’efecte «Andorra» i posant en valor esport i muntanya, sense deixar de treballar en els clústers actuals. En la mateixa sintonia es parla d’adaptar el país per a ser receptor de talent i crear un ecosistema pro-actiu i capaç de projectar internacionalment aquest talent en iniciatives empresarials de futur. També es projecten esdeveniments alineats amb la idea de marca país, aplicacions informàtiques pro-actives, campanyes en xarxes socials i molt d’anàlisi, periòdic, permanent, de totes les dades derivades d’aquestes accions.



I si, caldrà un finançament d’aquesta estratègia, òbviament, però si els resultats acompanyen, que acompanyaran, haurà valgut la pena l’esforç, també l’econòmic. En aquest sentit, les fórmules per a finançar aquesta nova estratègia s’hauran de consensuar entre tots els sectors afectats, tals com l’hoteler, el comerç, el de la neu i la muntanya, el dels serveis, el tecnològic, el sanitari o l’educatiu, entre d’altres i malgrat que ara tot són idees, especulacions, suggeriments, caldrà escoltar-los a tots i fer-los participar dels projectes amb el consens com a premissa i amb un repte a l’horitzó: implementar una estratègia de marca país que asseguri la prosperitat futura dels ciutadans que hi habiten!