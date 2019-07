Bomosa va denunciar dimecres passat a través de les xarxes l’intent de robatori d’un gos. L’animal es trobava lligat davant d’un establiment comercial del país mentre els seus propietaris estaven comprant en el seu interior. Per sort, els humans es van adonar a temps de l’intent de robatori i van poder recuperar el gos sense lamentar danys. Segons l’entitat animalista, aquesta no és la primera vegada que succeeix una cosa així. Per tant, demana precaució i recorda que deixar el gos en un espai públic sense vigilància, encara que siguin «només cinc minuts», pot significar «no tornar-lo a veure». La denúncia ha aixecat un debat virtual força esbravat. Hi ha qui creu que la culpa és únicament dels propietaris per haver deixat el gos lligat a fora. Altres asseguren que és una qüestió de seguretat ciutadana i que tothom hauria de saber comportar-se «i no tocar el que no és seu», afegint que a Andorra això abans no passava i que la solució vindria per posar més vigilància al carrer. També hi ha qui trasllada la culpa als establiments i comerciants per no deixar entrar els gossos. I finalment, hi ha qui divaga una mica entre les diferents opinions i demana més responsabilitat per part de tots: propietaris, cossos de seguretat i establiments.



El primer que caldria saber és si els propietaris es trobaven en una necessitat urgent d’entrar al comerç o si és una pràctica habitual que exerceixen de forma periòdica. Tot i que si hi havia més d’una persona, entenc que mentre una estava a dins de l’establiment l’altra s’hauria pogut quedar a fora amb l’animal... Però bé, el fet és que hi ha qui es pensa que deixar el gos lligat mentre es compra o, fins i tot, es pren alguna cosa, és com deixar la bicicleta lligada en un fanal. Doncs cal dir que la bicicleta almenys té cadenat i que, tot i això, hi ha ocasions en què acaben robant el seient o les rodes... Només cal pensar una cosa, vosaltres estaríeu a gust lligats en un arbre mentre el vostre amic, parella o familiar està comprant fresquet i resguardat dins d’un establiment? És cert que tot i que Andorra presumeix de ser un país petfriendly, encara té molts locals que no permeten entrar a gossos. De fet, alguns ciutadans han lamentat que una botiga d’animals del país no deixi entrar als cans quan representa que els seus productes van destinats a ells. La veritat és que davant d’això no s’hi pot fer massa, cada establiment és privat i, per tant, té tot el dret a decidir si vol donar la benvinguda o no als animals. Així doncs, en el cas que ens trobem davant d’un comerç que no deixa entrar el nostre gos, el millor és que girem cua i vinguem a comprar en un altre moment o que, senzillament, anem a un altre local que sí que vulgui acollir el nostre pelut. Perquè, a més, cal recordar que passejar la nostra mascota no significa fer una ruta pel barri aprofitant que s’han de fer alguns encàrrecs. Hi ha d’haver un temps per a cada cosa, i això significa que quan es passeja el gos s’ha d’estar centrat i focalitzat en aquesta acció, prestant atenció a l’animal i fent que el passeig sigui de qualitat.