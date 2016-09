El PS denota «deficiències» en l’Agència Tributària

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Gerard Alís ha tramitat una pregunta a Govern per intentar esclarir «les importants deficiències viscudes a l’Agència Tributària les darreres setmanes, que han coincidit amb la campanya de l’ IRPF».



El conseller general demana a Govern si «pot confirmar que l’Agència Tributària no ha disposat dels mitjans per dur a terme la gestió i recepció dels impostos i, en particular, de l’IRPF». Alís també pregunta «quines han estat les actuacions dutes a terme per afrontar la campanya de recaptació» d’aquesta figura impositiva.



En darrera instància, vol saber «per quins motius creu el Govern que s’han produït explicacions contradictòries, llargues cues d’esperes o falles importants del sistema informàtic».

El Centre de congressos / D’altra banda, les conselleres de PS+Independents (PS+I) a la minoria del Comú d’Andorra la Vella, Dolors Carmona i Lídia Samarra, consideren «insuficient» la informació que se’ls ha facilitat en relació al projecte de privatització del Centre de Congressos de la capital.

Per això, han tramitat una pregunta en la qual es reclama que la majoria expliqui «les intencions» amb la instal·lació i, també, doni «més detalls» dels números econòmics negatius esgrimits com a argument per iniciar aquest procés.

Esmenes en matèria fiscal / El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, ha presentat cinc esmenes al Projecte de Llei d’intercanvi d’informació automàtic en matèria fiscal. La primera fa referència a l’actualització de les dades exposades, i la segona a considerar inadequat qualificar com a entitats financeres l’Administració pública, els comuns, els quarts o els organismes autònoms o entitats parapúbliques.



Una altra esmena ve motivada a utilitzar el dòlar en una llei andorrana, «quan des de l’òptica nacional, hauria de ser l’euro». I la cinquena proposa afegir un paràgraf que està inclòs en el Protocol modificatiu de l’Acord entre el Principat i la Comunitat Europea en matèria de fiscalitat dels rendiment.