Notícia La UE demana a Andorra que accepti modernitzar l’Acord Duaner Saboya confirma que vol deixar el ministeri però no el compromís polític amb DA El ministre Saboya al Consell. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va explicar ahir que, en el marc de les engociacions de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, la UE ha demanat a Andorra que accepti modernitzar els continguts de l’Acord Duaner tenint en compte el nou model institucional, i que separi del tabac la resta de productes agrícoles per analitzar si es poden posar en unió duanera. Saboya ho va detallar al programa La rèplica, d’Andorra Televisió, en unes declaracions recollides per l’ANA.



En contrapartida per valorar les dues condicions, Andorra presentarà una proposta perquè els continguts de l’Acord Duaner es reprenguin sense canvis, i negociar una solució específica per a la qüestió del tabac. El ministre també va assegurar que l’Acord d’Associació no implicarà que s’hagi s’apujar l’IGI, però ha alertat que, de la mateixa manera que ha passat amb l’intercanvi automàtic d’informació fiscal, hi ha negociacions més globals sobre l’impost de societats que faran que la UE adopti el model i que Andorra hagi d’ajustar la seva fiscalitat dins dels marges homologables que s’estableixin.



Plega, però sense pressa / D’altra banda, Saboya va confirmar que no està en condicions de continuar al capdavant de la cartera d’Exteriors amb les mateixes condicions dels últims cinc anys per motius personals i familiars.



Saboya va afegir que no hi ha urgència en la decisió, però que ho va comunicar al cap de Govern abans de festes per tal que pugui planificar amb temps la transició. En aquest sentit, el ministre no va confirmar si continuarà al gabinet ministerial perquè no li pertoca a ell fer la remodelació, tot i que va assegurar que el seu compromís amb el projecte polític de DA «està intacte».



Quant a la possibilitat que Saboya sigui un dels possibles candidats a cap de Govern, el ministre d’Afers Exteriors va afirmar: «No postulo a res i no tinc cap més projecció més enllà de fer bé la meva feina». Amb tot, Saboya ha matisat que «no faig res per estar a les llistes ni per no ser-hi».