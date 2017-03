El Parlament farà una inversió de 15,8 milions a l’Alt Pirineu i Aran

El Parlament de Catalunya va aprovar dimecres els pressupostos d’aquesta any de la Generalitat, que inclouen una inversió territorialitzada de 15,8 milions d’euros per a l’Alt Pirineu i Aran, als quals s’hi suma el fet que es dobla la partida per a millora d’accessos a nuclis (es passa dels 1,9 milions de l’any passat als 4,2 milions d’enguany).



Al respecte, el diputat de Junts pel Sí i alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va destacar el fet que l’Idapa (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran) també dobla el seu pressupost, fins arribar a 1,2 milions. A més, a nivell general, també es dobla les partides previstes tant per a la promoció de la marca Pirineus com per als parcs naturals, que inclou entre d’altres els espais de l’Alt Pirineu i el Cadí-Moixeró i el Parc Nacional d’Aigüestortes. Així, per exemple, el parc de l’Alt Pirineu passa d’1 milió a 1,7 milions.

Les actuacions / Quant a inversions concretes de l’annex de pressupostos, l’Alt Urgell rebrà 2,8 milions d’euros directes, que inclouen 472.000 euros per a la construcció del nou CAP de la Seu d’Urgell, 793.000 per al polígon Vilansats, a Organyà, i 353.000 per a l’Aeroport Andorra-la Seu d’Urgell. Alhora, el Govern garanteix amb una partida inicial d’acompanyament l’inici, aquesta tardor, de les obres del túnel de Tres Ponts, i destina 1,5 milions d’urgència per a la seguretat de l’actual tram de la C-14 al pas pel congost.



A la Cerdanya, amb prop de cinc milions d’euros territorialitzats, 3,4 milions són per a diferents actuacions a l’estació d’esquí de La Molina, gestionada per FGC, juntament amb 764.696 euros per a la nova estació d’autobusos de Puigcerdà, 450.000 per a l’Hospital Transfronterer i 35.000 per a l’ampliació del parc de Bombers d’Alp. En aquesta mateixa línia, al Pallars Sobirà, amb una previsió de 2,9 milions, la majoria (2,3 milions) van a la millora de les instal·lacions d’Espot Esquí i Port Ainé, a més a més de 210.000 euros per al reforçament d’ancoratges al mur del talús de la C-28 a Alt Àneu.



El Pallars Jussà rep 3,3 milions, dels quals més de dos milions seran per a la línia de tren de la Pobla de Segur, 509.000 són per a l’ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp i 282.000 per a l’Hospital de Tremp. En el cas de l’Alta Ribagorça, s’hi destina 358.220 euros. Finalment, l’Aran en rep 1,3 milions d’euros, dels quals 975.000 són per a la instal·lació de barreres antiallaus a la C-28, a Naut Aran.

Esmenes de l’oposició / El pressupost van comptar amb el rebuig a 600 esmenes que havien presentat els grups de l’oposició. El vot contrari de Ciutadans –que havia anunciat que hi votaria a favor, però s’ha equivocat en el tràmit– va impedir la incorporació d’aquestes peticions, la majoria de les quals (379) presentades pel PSC. Són, de fet, la meitat de les 1.200 que s’havien presentat i que ja havia acceptat la Comissió d’Economia.

Així, el volt en contra de C’s, sumat accidentalment al de JxS, va fer finalment que aquestes esmenes no prosperessin. El diputat socialista per Lleida, Pirineu i Aran, Òscar Ordeig, va lamentar que «els errors que s’han comès al Parlament condemnen el país però, cosa que és igual de greu, menystenen l’oposició i bona part de les necessitats del territori». En aquest sentit, Ordeig va qüestionar el fet que «el govern ja havia dit que no les aplicaria, malgrat haver-hi una majoria parlamentària que demanava aquestes correccions als pressupostos».