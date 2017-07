Editorial Comença la carrera cap a les eleccions generals del 2019

Per a la ciutadania encara falta molt per a la pròxima cita a les urnes, quant a les eleccions generals. Per als partits, però, la feina ja ha començat ja que s’ha de començar a preparar l’estratègia per intentar fer-se amb la majoria al Consell General i formar Govern. Després de dos mandats consecutius com a cap de l’Executiu, Toni Martí (DA) no aspira a la reelecció. Sobre qui serà el seu relleu com a cap visible del partit no hi ha res tancat, tot i que fa mesos que sonen noms, com el ministre Espot.



El partit majoritari a l’oposició, Liberals d’Andorra, pot repetir aspirant, Josep Pintat, però hi ha més noms que sonen en la travessa. Segons ha pogut saber en exclusiva EL PERIÒDIC, a Pintat s’hi sumen tres homes forts del partit: el president, Jordi Gallardo; el secretari general, Amadeu Rossell, i el cònsol de la Massana, David Baró.



Però hi ha un cinquè home que entra en l’equació: l’empresari Higini Cierco, accionista majoritari de BPA, que de confirmar-se la seva candidatura faria un salt en gran a la política nacional.



Les maniobres internes dels partits definiran qui serà l’aspirant a governar durant la pròxima legislatura, un període en què, probablement, s’acabarà de tancar la negociació de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea i es continuarà desenvolupant el sistema i la legislació fiscal segons els estàndards internacionals.



Entre aquests cinc noms liberals hi pot haver el futur cap de Govern. Però s’ho haurà de disputar amb la persona que proposin els Demòcrates, sense oblidar que també entren en la pugna electoral el partit Socialdemòcrata i el partit Socialdemocràcia i Progrés, que encara no han confirmat tampoc qui seran els encarregats de lluitar pel lideratge del país. Amb el permís del Consell General.