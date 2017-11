Més visitants, malgrat la incertesa del país veí

L’Andorra Shopping Festival ha conclòs enguany amb un 15% més d’ocupació que l’any passat, segons van afirmar ahir des del sector hoteler. Una xifra que va envoltar el 80% a les parròquies centrals i que va arribar al 50% a les parròquies altes. La diferència respecte l’any passat es va concentrar especialment els divendres, segons els professionals. I és que mentre en l’edició anterior tota l’afluència es va acumular els dissabtes amb xifres del 50 i el 60% els divendres, aquest any l’ocupació ha augmentat uns 15 punts el cinquè dia de la setmana.



Així, doncs, i malgrat el neguit persistent dels professionals del sector hoteler i també comercial per la inestabilitat política que viu Catalunya, les xifres demostren que, ara per ara, el conflicte no té una repercussió directe al Principat. En tot cas, i vist que la problemàtica sembla que va per llarg, és normal i comprensible que la preocupació segueixi viva i espectant.



Més enllà de les xifres, des del sector destaquen que iniciatives com l’Andorra Shopping Festival aconsegueixen tancar mesos històricament dolents a nivell de turisme com el novembre en números positius. Per això, cal valorar positivament totes les propostes que ajuden a incentivar el mercat i conviden als forans a visitar el país fora de temporada. Les xifres també demostren que els pitjors anys de crisi queden enrere i que la gent torna a sortir al carrer.



Encara cal, però, que la millora de la situació econòmica dels turistes es tradueixi en un increment notori de compres. Un fet que els comerciants segueixen dient que encara no s’ha produit, malgrat els rius de gent que s’han vist passejant especialment per les principals avingudes del país durant la darrera edició de l’Andorra Shopping Festival.