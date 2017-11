Un inici de temporada amb il·lusió però realista

Espanya i França centraran el gruix de la comunicació de la campanya d’hivern, que ahir va presentar als mitjans de comunicació el ministre de Turisme, Francesc Camp, i el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. A banda els països veïns una part important de les accions comunicatives aniran dirigides a Rússia, que torna a ser un mercat interessant.

Precisament el flux de turistes russos a Espanya ha accelerat la seva recuperació aquest any després d’anys de crisi, amb un increment del 16,5% en la primera meitat respecte al mateix període de l’any anterior, segons dades del director de Turespaña a Moscou, Luis Boves. Lògicament aquesta evolució ha de ser similar a Andorra i de nou s’ha de començar a veure turistes russos pels carrers del país durant aquest hivern. El rus és un turista que gasta el 60% més que els d’altres nacionalitats i per això és molt estimat. Té un poder adquisitiu alt i les seves són estades llargues. És el que busca el nostre sector turístic, acostumat al visitant de proximitat que omple per una nit l’habitació d’hotel i que gasta poc.

Camp va assenyalar que l’inici de la campanya d’hivern ve marcada per la situació política a Catalunya i pel futur de Grandvalira, en la que pot ser la darrera temporada conjunta dels dos dominis esquiables, Soleu-El Tarter i Pas de la Casa-Grau Roig. Tot i això s’ha fet una previsió de l’augment de 2,2% de turistes per l’hivern, segons el ministre, una xifra realista.

De nou arrenca una temporada plena d’il·lusió que dependrà també del temps, de la qualitat de la neu i dels possibles talls de carretera a la banda francesa, on ja s’han hagut talls a la carretera malgrat que s’havia anunciat un esforç de les autoritats franceses perquè no es repeteixen els tristos episodis d’altres hiverns.