Cues quilomètriques dia rere dia

Cues quilomètriques per entrar al Principat. Aquest és l’escenari que s’han trobat la pila de turistes que han decidit passar el pont de la Puríssima al país. Un fet que mostra una certa recuperació econòmica del país veí que es trasllada a casa nostra i que, per tant, acaba sent un indici positiu per hotelers i comerciants, especialment. Els carrers s’han omplert de gent i els actes nadalencs que han protagonitzat el pont han gaudit de més espectadors i compradors. La neu, òbviament, també ha estat la gran protagonista del cap de setmana llarg, amb l’inici de la temporada d’hivern.



Les llargues fileres de vehicles que han esperat hores a marxa lenta per poder travessar la frontera, però, també tenen una lectura negativa. Una vegada més, el país s’ha vist col·lapsat, sense disposar de suficients aparcaments per tots els visitants i amb un trànsit caòtic també per les carreteres internes. Un punt negatiu que pot fins i tot fer tirar enrere alguns turistes a l’hora de triar Andorra com a destinació.

Per això és tan important recordar la necessitat de construir el famós desviament de Sant Julià de Lòria. Si bé el gran nombre de vehicles que ens han visitat aquest pont és probable que, encara que ja en disposéssim, haguessin col·lapsat també el país, el trànsit d’entrada i també de sortida seria clarament més fluid.



La gran envergadura de l’obra i el seu cost han anat allargant la seva construcció en diverses ocasions. L’últim pas del Govern aprovat recentment va ser adjudicar la construcció de la rotonda de la Fontaneda que enllaçarà amb el futur vial lauredià per un cost de 2,7 milions d’euros. El desviament, per tant, encara trigarà a ser una realitat. De mentre, turistes però també transfronterers i residents s’hauran d’omplir de paciència.