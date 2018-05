Els comerciants del Pas pensen en seguretat privada

Compaginar oci amb tranquil·litat és possible. El Pas de la Casa ha continuarà sent un destí turístic dels joves europeus que, òbviament, volen esquiar i venen Andorra amb ganes de passar-ho bé. També les famílies tenen dret a gaudir d’una estada relaxada al poble encampadà, i els veïns i comerciants, que rebutgen qualsevol tipus d’aldarull que posi en risc la convivència ciutadana.

El turista ha de trobar el que busca i aconseguir un grau de satisfacció elevat que l’animi a tornar o a aconsellar Andorra als seus amics i familiars. En aquest última temporada de neu al Pas de la Casa no s’han conegut episodis fora del normal i de l’opinió de veïns i comerciants es desprèn que les mesures acordades amb el comú i el Ministeri d’Interior han funcionat correctament i, per tant, ha estat un hivern relativament tranquil.

Ara els comerciants pensen en fer un nou pas i estan madurant una proposta per incrementar la seguretat privada al Pas perquè s’ampliï a tot l’hivern i no només en dates assenyalades. La presència de seguretat privada s’ha de veure com un missatge per donar més tranquil·litat als turistes i deixar, com es comenta des del comú, que la Policia sigui l’encarregada de l’ordre als carrers de la vila.

El Pas és un poble petit que acull molta gent durant l’hivern i molts joves amb ganes de gresca que massa sovint consumeixen un volum d’alcohol important.

La presència de seguretat privada en aquells llocs susceptibles de ser conflictius podria ajudar a desactivar possibles aldarulls. Es tracta d’un punt que necessita del consens de les institucions perquè al final la darrera paraula depèn del ministeri, encara que són els que hi viuen al Pas de la Casa –veïns i comerciants– els que coneixen al detall les problemàtiques.