Crítiques dels que van apostar pel turisme de salut

Els representants de l’agència de promoció econòmica d’Andorra, Actua, van assistir el gener passat a la fira de promoció del turisme de salut, Fitur Salud, i van aprofitar l’esdeveniment per mantenir reunions de negocis amb facilitadors mèdics i consultors de països com Espanya, el Canadà, Itàlia, Rússia, Mèxic, el Regne Unit i la Xina, que es van mostrar interessats en el potencial del país per acollir diferents tractaments per als seus clients. La medicina estètica, la dermatologia, les aigües termals, l’oftalmologia per a infants i la recuperació en matèria esportiva de lesions traumatològiques van ser els principals punts d’interès.

La Iniciativa Actua és un ens de caràcter públic privat, que aglutina diversos ministeris, agències governamentals, associacions i/o entitats del sector privat, i que té com a missió liderar l’obertura econòmica a empreses foranes i facilitar la inversió i la diversificació econòmica a Andorra.

Un dels clústers té per objectiu crear una nova infraestructura mèdica al país i la generació d’una imatge de marca al voltant del concepte del turisme de salut. El turisme de salut ha crescut amb els anys i en les últimes dècades països com els Emirats Àrabs, Cuba, Colòmbia, Turquia i Tailàndia encapçalen la llista de destinacions a causa de la seva àmplia oferta de propostes.

Andorra pot ser un destí important, tant per a inversors com per a turistes, però els pobres resultats que denuncien alguns dels inversors que han fet el pas projecten una mala imatge i no fan més que perjudicar la capacitat d’atracció. Com ha lamentat reiteradament la CEA, la llarga travessa burocràtica és un obstacle important, però també s’ha de tenir clar si s’està disposat a cedir a determinats privilegis d’aquells que paguen grans sumes de diners i que, per exemple, no volen estar pendents de quan l’hospital té el quiròfan disponible.