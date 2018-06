Revisions per a una conducció tranquil·la i segura

Sovint les estadístiques són fredes o reflecteixen una realitat desdibuixada. Per això és necessari fer una interpretació adient de les xifres. I les estadístiques són cruels pel que fa als accidents de motos, ja que el 2016 es va tancar amb zero víctimes en accidents de trànsit, però en els dos anys següents hi han hagut excessius accidents mortals que, tal com s’apunta des de l’ACA, es poden atribuir a errades humanes, fatals en aquests casos.

Per això és important que els conductors surtin a la carretera conscienciats, en bones condicions físiques i amb els vehicles en bon estat.

En aquest sentit, entre l’1 i el 31 de juliol la Policia durà a terme una nova campanya de controls d’alcoholèmia amb la que vol millorar la seguretat viària en general i reduir la xifra d’accidents provocats pel consum d’alcohol, així com sensibilitzar els conductors dels riscos que comporta la conducció havent begut o havent consumit drogues.

En canvi sorprèn molt que de les 12.600 motos matriculades a Andorra, un bon nombre circula sense haver passat l’obligatòria revisió de la ITV, malgrat que la Policia fa periòdicament campanyes de control de les motos i per tant hi ha la possibilitat de sancions.

Per augmentar la seguretat l’ACA va presentar ahir una interessant iniciativa que permetrà fer revisions gratuïtes de les motos al servei d’ITV en les quals s’orientarà als conductors en aspectes de manteniment i en les mesures que s’han de prendre per incrementar la seguretat a la carretera.

La proposta, a banda de detectar anomalies en les motos que circulen pel país, ha d’ajudar a conscienciar als motoristes que les revisions són necessàries per assegurar el bon estat del vehicle i per a una conducció segura.