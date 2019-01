Les dificultats de la classe mitjana centren el discurs de Martí

El cap de Govern, Toni Martí, va centrar bona part del discurs de Cap d’Any a parlar sobre les dificultats de la classe mitjana. Amb una clara intenció d’apropar-se a la ciutadania i de fer pública la comprensió del Govern cap als diferents col·lectius que pateixen les problemàtiques socials actuals, Martí va reiterar que l’Executiu està estudiant un paquet de mesures urgents amb l’objectiu d’augmentar el poder adquisitiu de la població per minvar les dificultats econòmiques. Les accions d’urgència encara no s’han presentat però s’espera que tinguin relació amb el salari mínim i el preu dels lloguers.



Durant el discurs, el cap de l’Executiu va fer referència a la pujada del cost de l’habitatge, però també a la discriminació salarial per raó de gènere o a les baixes pensions que dificulten als jubilats arribar a final de mes. Tot plegat una sèrie de bons propòsits que cal felicitar sempre i quan es materialitzin.



I és que fa temps que sindicats i alguns partits polítics fan pressió per conèixer el cost de vida real a Andorra, en entendre que no es corresponia amb els sous actuals. Finalment, el Govern va realitzar un estudi per conèixer la situació actual que situava el cost de vida per sobre del salari mínim. És evident, doncs, que cal adequar els salaris a dites quantitats. Amb tot, cal recordar que l’estudi va ser força criticat perquè oscil·lava el cost entre 1.050 i 1.200 euros,quantitats insuficients si es té en compte el preu actual dels lloguers. Per tant, és important que alhora d’elaborar dit paquet de mesures urgents es parteixi de dades actualitzades i realistes, per no posar un pedaç ineficient sobre un problema social important. Amb tot, qualsevol mesura que ajudi a pal·liar les dificultats de bona part de la ciutadania serà benvinguda, especialment si obté el suport dels representants sindicals.