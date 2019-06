Un període de transició en la mobilitat al Principat

Les qüestions relacionades amb la mobilitat a Andorra com a la resta de països i grans ciutats estan a l’ordre del dia. Els reclams i les polítiques per apostar per un model sostenible a partir de potenciar el transport públic i alternatives menys contaminants estan canviant els paradigmes del transport de persones. Aquesta setmana s’han anat desvelant notícies que són uns passos més, tot i que no definitius, d’aquest nou model que ha de canviar el trànsit al país en els pròxims anys. El comú de la capital ha apostat recentment per reduir el preu del bitllet del bus comunal als 10 cèntims, una mesura similar a la d’Ordino, que recentment va situar el cost a només 20 cèntims.

Paral·lelament, el Govern va reduir el preu dels abonaments dels autobusos, tot i que va decidir augmentar un 3% el cost del bitllet senzill. Els canvis en el Pla de Mobilitat, que preveuen millorar les freqüències d’autobús al país i la connexió amb altres punts fins ara inèdits com Arcalís o Grau Roig, són la petita contribució a un conjunt de mesures que han de permetre Andorra ser un país sostenible mediambientalment.

Encara queden molts passos per fer, com ara un marge major de reducció en el preu dels bitllets d’autobús, la posada en marxa de vehicles no contaminants, així com l’estudi de la connexió entre parròquies sense necessitat de passar per Andorra la Vella. Tot això, es produeix en un moment d’auge d’aparells com ara els patinets elèctrics, que requereixen l’habilitació i la regulació dels seus usos a la via pública, i amb l’impuls de moviments com Fridays for Future, que aprofiten la inèrcia de la conscienciació sobre la lluita contra el canvi climàtic per demanar al Govern que concreti mesures ambicioses en quant a la mobilitat. Minimitzar l’ús del vehicle privat d’un dia per l’altre és un objectiu poc realista, però tot el país ha de treballar conjuntament per fer de la mobilitat un exemple de sostenibilitat per al benestar i la salut de tothom.