El projecte de Piqué afronta l’oportunitat de fer un nou salt

Gerard Piqué va aterrar a l’FC Andorra amb ganes de fer un projecte ambiciós. Primer era assolir l’ascens a la Tercera Divisió, quan l’equip es trobava a mitja taula i només quedava la meitat de temporada per davant. Després va mostrar el projecte que té amb la base, amb ganes que els joves valors nacionals gaudeixin de més oportunitats que no pas les que anaven tenint. Comptar amb més instal·lacions és un altre dels objectius amb els quals treballa l’entitat, així com continuar pujant de categories, fins arribar a la màxima. El mateix capità del Barça va dir que algun dia li agradaria sentir l’himne de la Champions al país, en un partit internacional del conjunt tricolor.



Ara s’obre una porta perquè aquesta fita arribi més aviat. El Reus no podrà jugar a la Segona B perquè la federació espanyola no li permet a causa dels problemes econòmics que ha patit els últims temps, que va portar un canvi de propietaris. Queda una plaça vacant a la categoria i diversos clubs són els que tenen l’oportunitat d’optar-hi. Entre aquests està l’FC Andorra. De sortida, són 630.000 euros el que costa, una xifra que els nous dirigents de l’entitat poden assumir. Mentrestant, des de les institucions es posen en marxa davant les diferents possibilitats que es presenten. Dijous es van posar les bases a la reunió que van mantenir, entre d’altres, Piqué, el cap de Govern i els cònsols d’Andorra la Vella i Encamp.



Les dues corporacions, des de l’arribada de Kosmos, s’han posat a disposició del club per ser la parròquia de referència de l’entitat. Fins i tot Piqué té ara línia directa amb la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, per tractar el que calgui. El projecte segueix prenent forma i en els pròxims dies es veurà si el creixement esportiu es fa de manera natural, o bé és una empenta econòmica el que permet retallar terminis i fer un salt de categoria.