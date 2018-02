Paul Willcock és el president i cap d’operacions de Genting UK, una de les empreses que s’ha presentat al concurs públic per construir i gestionar el primer casino d’Andorra. El seu projecte preveu una inversió de 105 milions d’euros, un pressupost que supera amb diferència la resta de projectes que lluiten per l’adjudicació, que es resoldrà el mes vinent.

–Per què Andorra?

–Genting UK té molts motius per veure Andorra com un lloc atractiu per invertir i desenvolupar un resort turístic. La seva ubicació, a cavall entre Espanya i França, és una raó de pes, que ens brinda l’oportunitat d’arribar a dos grans mercats europeus. A més, Andorra ja és, avui, un conegut destí turístic, un fet que ens permet beneficiar-nos d’un públic existent. Si afegim un nou centre turístic amb casino al país, el farem encara més atractiu. Estem, sens dubte, davant d’una oportunitat perquè desenes de milers de nous turistes vinguin a conèixer el Principat.

–El projecte de Genting és el més gran de tots (deu vegades els altres). Per què creu que és necessari aquest nivell d’inversió?

–Després d’haver construït molts complexos turístics en mercats força diferents per tots els punts del planeta, sabem per experiència que és molt millor per a totes les parts, sobretot per a les comunitats locals en què operem, posar en marxa un gran ventall d’instal·lacions i de punts d’atracció que no pas un casino que, per si sol, difícilment podria oferir tot això. La inversió de 105 milions d’euros ens permetrà desenvolupar un complex d’oci i d’entreteniment molt variat, que va molt més enllà d’un simple casino, per això creiem fermament que una inversió important és del tot justificable.

–Un casino necessita clients d’alt poder adquisitiu. Com atraurà aquests turistes cap a Andorra?

–La marca Genting és reconeguda i respectada arreu del món com a exitosa i professional. Ja només amb la marca s’aconseguirà atreure visitants de tot el món. Genting té una àmplia experiència servint jugadors internacionals d’alt poder adquisitiu i una extensa xarxa de contactes. A més, hem previst un pressupost de 6,5 milions d’euros anuals en promoció i màrqueting, xifra que certifica el nostre compromís cap a la promoció d’Andorra.

–Quina participació tindrà Genting en el projecte si guanya?

–Genting UK és el soci majoritari de la societat que s’ha presentat al concurs internacional andorrà, amb un 70%. Aquest és el nostre compromís a llarg termini i la garantia de Genting en la planificació, execució, lliurament, gestió i sobretot, promoció del projecte a Andorra.



–Per què han triat el Clot d’Emprivat?

–Vam estar mirant moltes opcions, però la ubicació que hem escollit encaixa perfectament amb el tipus de projecte de país que proposem i la seva mida. Atesa la seva proximitat amb Caldea, el Palau de Congressos d’Andorra la Vella a menys de dos quilòmetres, els hotels, tot l’eix comercial i financer, des del nostre punt de vista, el lloc on volem construir el complex ofereix la millor oportunitat possible per complementar la comunitat empresarial i el sector turístic andorrà. De fet, el nostre projecte serà un altre important motiu per apropar-se fins aquí.

–Què diferencia el projecte de Genting dels altres?

–Sens dubte, Genting aportarà una experiència internacional inigualable. Operem alguns dels casinos més grans i amb més èxit del món, som un líder global en el desenvolupament de complexos turístics integrats, i comptem amb un sòlid historial de construcció d’instal·lacions de primera classe que impulsen les economies dels indrets on treballem. El grup Genting opera complexos totalment integrats i línies de creuers a tot el món, un negoci que inclou també la marca Resorts World a Malàisia, Singapur, Filipines, els Estats Units, les Bahames, el Regne Unit i dos nous complexos que s’obriran properament a Catskills (Nova York), i a Las Vegas. Resorts World Malàisia i Singapur atreuen, entre tots dos, més de 50 milions de visitants l’any, i han tancat acords amb noms de fama mundial com Universal Studios, Twentieth Century Fox i Premium Outlets.

–Quines característiques tindrà el resort?

–L’edifici disposarà de tres nivells d’aparcament, una planta destinada al mercat gastronòmic, aquest serà un gran pol d’atracció inspirat en el Mercat de San Miguel a Madrid, el Nacional a Barcelona o el Eataly a Nova York; quatre plantes sobre rasant (tres plantes de casino i una planta que acollirà una sala multifuncional i un restaurant), dues plantes dedicades exclusivament als Salons Privés i suites especials per als jugadors d’élit internacionals que portarem, dues plantes per a les instal·lacions del Medic Spa i el residencial.

–La Genting Tower, el primer gratacel d’Andorra. Per què un edifici tan imponent?

–Permeti’m aquesta puntualització: el segon després de Caldea. Certament el disseny de l’edifici és avantguardista, alhora, complementa a la perfecció la silueta urbana d’Escaldes i d’Andorra, creant un altre edifici icònic que s’afegeix al de Caldea, i que aviat veurà la construcció d’un tercer : l’edifici Cloud. El seu acabat exterior s’integra perfectament amb l’entorn, reflectint el paisatge, però també afegeix un toc de modernitat i d’emoció al nucli perfilat en el cel. El disseny de l’exterior de l’edifici s’inspira en la roca de granit, pedra emblemàtica d’Andorra. És un edifici tecnològicament avançat i sostenible. Estem col·laborant amb l’estudi MiiD Partners i Heracles.

–Quina previsió de nombre de visitants tenen?

–Pronostiquem que, només el casino, atraurà 600.000 visitants el primer any, però que el total de visitants que s’apropin per la nostra oferta de comerç, food market i restauració, serà de més d’un milió.

–Quines mesures pren el grup contra el blanqueig de capitals?

–Opera en els mercats més regulats del món amb una normativa molt estricta. En aquest sentit, estem orgullosos de la nostra bona reputació en el marc de la responsabilitat social i el blanqueig de capitals. Per exemple, el Regne Unit és un dels mercats més regulats del planeta. Allà tenim una excel·lent trajectòria pel que fa a la creació d’un entorn amb condicions de plena seguretat per a tots els nostres clients, el personal i les comunitats locals on treballem. Som l’únic operador en no haver estat mai sancionat en el Regne Unit. El joc responsable és l’essència de Genting.

–En alguns llocs d’Europa, alguns veuen el joc com un risc. Què n’opina vostè del joc?

–Genting és, sobretot un negoci d’oci i d’entreteniment amb, evidentment, l’element del joc com una part molt important de la nostra oferta. En termes de garantir un joc responsable i d’actuar responsablement com a operador de jocs d’atzar, els puc assegurar que és un assumpte que ens prenem molt seriosament i amb el quin estem totalment compromesos. Forma part de tot el que fem, i és quelcom que jo, personalment, m’asseguro que passa per tots els elements del nostre negoci. Tots els operadors de jocs d’atzar tenim el deure de garantir, en primer, una experiència segura de joc, aquesta és una prioritat i després, per descomptat, diversió i entreteniment a la vegada.

–Com s’adapten els casinos al món del joc en línia? Alguns es pregunten per què hauríem de construir un casino quan un pot jugar en línia.

–Aquests dos mons, el dels casinos en línia i els convencionals, no s’exclouen un a l’altre. Per descomptat, Genting també gestiona un negoci en línia, que només serveix per complementar la nostra oferta en el seu conjunt, en comptes de fer la competència als nostres casinos convencionals. Es tracta de dues experiències fonamentalment diferents i, per tant, el creixement del joc en línia no ha afectat la nostra inversió ni l’interès que tenim en els nostres casinos físics. De fet, passa el contrari: Genting segueix inaugurant i invertint en nous complexos turístics d’arreu.

–En quant temps espera recuperar la inversió prevista?

–Tenim un pla de negocis clar i, per descomptat, no ens hauríem involucrat en aquest projecte si no creguéssim que tindrà un gran èxit sota el nostre lideratge. Busquem el llarg termini en tots els projectes que Genting duu a terme, i mai deixem d’invertir per assegurar-nos un bon creixement i desenvolupament. El nostre enfocament pel que fa al negoci del casino andorrà no varia, anirem millorant constantment l’oferta i les instal·lacions, en línia amb l’entorn i la comunitat de la qual formarem part, i com no podria ser d’una altra manera, complirem les expectatives dels clients que ens vindran a veure.

–El client potencial serà de proximitat o de mercats internacionals?

–Ambdós. Esperem que el casino i la resta d’elements del nostre projecte interessin i s’utilitzen per residents andorrans i per visitants del país. També esperem que el complex atregui turistes de França i Espanya, i jugadors VIP de tot el món, particularment, de la resta d’Europa, Àsia i Amèrica.