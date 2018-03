Des d’ahir i fins dissabte té lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el SAX FEST, el VIè Festival de Saxo d’Andorra. El seu director, Efrem Roca, convida tothom a anar-hi, ja que és un esdeveniment únic al Principat, apte per a tots els públics i d’entrada lliure o d’un preu popular de 10 euros, depenent del dia.



–Què és el SAX FEST?

–El SAX FEST és un festival dedicat al saxo, el qual dóna molta importància a la part pedagògica i per aquest motiu, a més de fer un festival, també celebrem concursos, una masterclass i concerts. És molt complet.

–És un dels festivals més importants d’Europa...

–Sí, en aquest format és dels més importants, perquè normalment els esdeveniments només es dediquen a una cosa. Aquí ho fem tot i per això és tan interessant.

–Quins concursos hi ha?

–Hi ha el concurs de Saxòfon Solista, que engloba a participants de fins a 30 anys que ja ha acabat la carrera i són autèntics professionals. I després hi ha el concurs infantil, en el què hi ha 4 categories: nens de menys de 10 anys; de menys de 12; de menys de 15 i de menys de 18. Els més petits són amateurs, però a mesura que creixen, els hi ha que arriba a tocar molt i molt bé.

–Qualsevol saxofonista s’hi pot presentar?

–No, perquè la nostra nota detall depèn del repertori, que és molt exigent i es necessita una certa formació. El què marca si t’hi pots presentar o no és si saps tocar les obres i partitures que demanem.

–Com es determina el jurat?

–El jurat és un equip d’arreu del món. Ara mateix tenim a dos francesos, dos espanyols i un rus. És un mèrit atorgat internacionalment.

–Què aconsegueix el guanyador?

–El principal guanyador s’emporta un saxo valorat en sis mil euros; el segon, un saxo de quatre mil euros i el tercer, un lot de productes valorat en mil euros.

–Quines són les aspiracions del festival de cara a edicions futures?

–Tot i que els premis actuals estan bastant bé, podríem millorar-los. També podríem augmentar el nivell dels concerts. Aquests podrien ser més ambiciosos si tinguéssim una mica més de pressupost.

–Com es financia el festival?

–Tenim un conveni públic i privat, amb el Govern i un banc, que són el què anomenem espònsors diamond. També tenim els espònsors gold que són aportacions econòmiques més modestes i els espònsors silver, que fan altres tipus d’aportacions en espècies, que ens ajuden molt.

–Una recomenació sobre el SAX FEST?

–Que vingui tothom. Val molt la pena, ja que és un festival que fem a Andorra i que podria estar a qualsevol altre lloc del món. La gent no s’ho pot perdre