Ramon Tena (Andorra la Vella, 1979) es dedica en exclusiu a la resolució de conflictes a través de la mediació des del 2013. Creu que Andorra ha de fer un canvi cultural i començar a optar més per aquesta via que per la judicial. D’aquesta manera, segons assegura l’expert, els clients s’estalvien diners, guanyen temps i eviten riscos.



–El 22 de març es va aprovar la llei de mediació al Consell General. Com a professional de l’àmbit, ha notat o preveu una millora a curt termini?

–Hi ha una mica més de conscienciació. No fa ni un mes que va entrar en vigor i és molt aviat perquè hi hagin hagut canvis. Ara cal desenvolupar-la reglamentàriament, s’ha de nomenar la comissió de mediació, reglamentar el registre de mediadors que tindrà el Ministeri de Justícia...

–En un futur, en què pot ajudar aquesta norma?

–Hauria d’augmentar el nombre de casos derivats a mediadors. Els batlles ja tenen la capacitat de derivar casos, però també haurien de poder-ho fer els advocats.

–La mediació implica un canvi cultural?

–Sí, suposa un canvi de xip. En comptes de pensar que només hi ha l’opció d’anar a la batllia quan tenim un conflicte, hem de pensar que també podem seure, dialogar i trobar les nostres pròpies solucions.

–Quin tipus de casos s’haurien de derivar més?

–Tenim sort a Andorra perquè la llei és molt àmplia i permet la mediació en els clàssics casos de conflictes familiars, i també, per les característiques del país, en casos relacionats amb el comerç, per exemple.

–A fora es fa més mediació?

–Als països veïnses estic fent mediació per conflictes laborals. A Andorra, en aquests casos, es va directe a la batllia, en canvi a Catalunya cada vegada s’opta més per l’altra via.

–Què guanyen els clients amb aquest mètode?

–Els clients guanyen temps i diners. La justícia és cara i va lenta perquè està col·lapsada.



–Cal més pedagogia?

–Andorra té una legislació més avançada en aquest àmbit que altres països, però la llei per si sola no farà que hi hagi més mediacions. Falta més conscienciació, però poc a poc arribarà.

–Per què la gent és reticent a aquest sistema encara?

–Perquè no el coneix. Potser té a veure amb la cultura llatina. Som més passionals i impulsius i això fa que quan tenim un conflicte anem directament a denunciar-ho. Als Estats Units això no passa.

–Què prefereixen als Estats Units?

–Els advocats recomanen als clients passar primer per un mediador. Anar a un judici té un risc molt elevat i no en som conscients. Perds el control perquè al final, una tercera persona prendrà la decisió. Amb la mediació, els acords als quals arribis seran, en part, els teus.