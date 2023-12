La sentència a la Superlliga causa reaccions en tromba dels equips

El món del futbol pot haver canviat per sempre. La sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que retreu les pràctiques monopolístiques de FIFA i UEFA i obre les tanques de l’autopista per a la Superlliga de futbol que impulsen Barça i Madrid. Alguns opinadors ja apunten que el terratrèmol per al futbol mundial serà irreversible i ja hi ha fins i tot qui l’equipara amb la sentència Bosman, per la qual els jugadors comunitaris o d’estats associats deixaven de ser considerats estrangers, i acceptava que un futbolista pogués marxar gratuïtament del club en acabar el seu contracte. De moment, el primer míssil de la Superlliga va anar directament a impactar en els pilars fonamentals sobre els quals s’estructura el futbol avui en dia: el mercat audiovisual. Sota el mantra que el futbol s’ha de pagar, des dels anys noranta les plataformes, primer de PPV via satèl·lit i ara les digitals, han marcat uns preus abusius per poder veure el futbol per la televisió. El primer que va anunciar el CEO de la nova competició, Bernd Reichart, és que «tot el futbol serà en obert». Aquesta sentència té arestes que van des del futbol de més alt nivell, la Champions League, fins al futbol amateur. És evident que ja hi ha experiències d’èxit al marge de les federacions esportives, com és el cas de les lligues professionals nord-americanes o l’Eurolliga de bàsquet, fet que fa que alguns es preguntin per què el futbol no hi cap.

L’FC ANDORRA ES MANIFESTA / L’FC Andorra va fer una piulada a les seves xarxes socials mostrant el seu rebuig a la Superlliga. En un format similar al qual ho van fer altres clubs de Primera i Segona divisió com el València, el Villarreal, el Tenerife o el Cartagena, els tricolor van emprar la imatge corporativa utilitzada per LaLiga per mostrar la seva oposició a la competició impulsada per Barça i Madrid amb el lema ‘Guanya-t’ho al camp’. Sembla evident que, tenint en compte la reacció dels clubs del futbol espanyol, en tromba, a la sentència hi ha una causa efecte en els signants de LaLiga Impulso, amb CVC i creada per Javier Tebas, i l’oposició a la Superlliga. El passat dimecres, abans de conèixer-se la sentència, els tricolor van fer una repiulada d’un tuit de LaLiga, ja en aquesta direcció,segons va informar l’ANA.