La lesió de Martí Vilà el deixa 10 setmanes de baixa i fora del camp

El lateral esquerre de l’FC Andorra, Martí Vilà, va patir una lesió a la cama esquerra durant el partit contra l’Espanyol, el passat 16 de desembre. Fet que, després de dur a terme les proves pertinents, una lesió muscular en el tendó del bíceps femoral de la cama esquerra deixarà de baixa 10 setmanes al jugador tricolor. El club andorrà va fer públic que Vilà estarà apartat durant més de dos mesos dels terrenys de joc, és a dir, el carriler no tornarà a estar a disposició d’Eder Sarabia fins al mes de març.

Martí Vilà va demanar el canvi en tenir problemes musculars quan només restava un minut per arribar al final dels primers 45 minuts de joc. El canvi del corredor lateral per Diego Pampín es va fer efectiu quan el número 16 de l’FC Andorra va saltar al terreny de joc per consumar el relleu.

Finalment, aquesta lesió torna a posar al jugador dels andorrans en la mira amb molt mala sort, ja que Vilà arrossega una temporada de baixes per lesions. L’any passat, un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret també el va tenir apartat prop de 9 mesos.