Fins a 207 persones han adquirit la nacionalitat andorrana durant el tercer trimestre de l'any

Durant el tercer trimestre de l’any es va atorgar la nacionalitat andorrana a 207 persones. Segons dades del Departament d'Estadística, sobre el total, 101 van ser concedides amb plenitud de drets i 106 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional.

D'una banda, entre les persones a qui se’ls va atorgar la nacionalitat amb plenitud de drets, 68 la van adquirir per origen, 32 per adquisició i una per altres motius. Aquests darrers casos van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior. D’altra banda, 106 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional en espera que la persona interessada, en el termini legalment establert, acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d’origen.

Endemés, seguint la normativa europea en matèria d’estadístiques de migració i protecció internacional, l’estadística d’adquisicions de nacionalitat de residents només considera els processos que impliquen un canvi de nacionalitat i que es refereixen a persones residents. Així, durant el tercer trimestre del 2023, de les 32 adquisicions de nacionalitat, el 56,3% s’obtenen per l’opció de residència, el 37,5% per matrimoni i el 6,3% restant s’obtenen per altres motius. Així mateix, el 55,6% de les adquisicions per residència corresponen a dones i el 44,4% restant a homes, i es caracteritzen per ser majoritàriament de persones que han nascut a Espanya i que han renunciat a la nacionalitat espanyola (50,0%). Pel que fa a les adquisicions de la nacionalitat per matrimoni, al tercer trimestre del 2023 van adquirir la nacionalitat andorrana més dones (66,7%) que homes (33,3%).