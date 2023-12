Increment de les tarifes dels carregadors de vehicles elèctrics a la via pública

Els operadors de punts de càrrega del vehicle elèctric a la via pública (FEDA, Nord Andorrà, Sercensa, Mútua Elèctrica i Comú d’Ordino) han acordat actualitzar les tarifes de les estacions que gestionen, amb un increment del 4,2% per al 2024. La xifra s’equilibra amb l’actualització de tarifes elèctriques aprovada pel Govern per al 2024. L’increment és inferior a la inflació anual i busca garantir la inversió en la xarxa de carregadors públics, en ple desenvolupament per ajustar-se al ritme d’augment d’ús del vehicle elèctric i als objectius d’electromobilitat que fixa Europa per al 2025, tal com van informar des de FEDA.

Així, la tarifa amb targeta de crèdit per als carregadors accelerats de 22 kW de potència passa a ser de 6,25 euros/hora (IGI inclòs), mentre que es manté el descompte del 33% amb el clauer de FEDA Solucions, amb el qual es podrà carregar a 4,17 euros/hora (IGI inclòs). Pel que fa als carregadors ràpids (de 50 kW o 60 kW de potència) el preu passarà a ser de 15,63 euros/hora (IGI inclòs) per a qualsevol classe d’usuari. Amb la velocitat de càrrega mitjana registrada actualment en els carregadors ràpids, el preu de càrrega mitjà se situarà per sota dels 0,40 euros/kWh, un preu «molt competitiu» en l’àmbit europeu.

L’objectiu dels operadors dels carregadors de la via pública és afavorir les càrregues de visitants i turistes, així com càrregues puntuals d’usuaris locals, quan no ho puguin fer domèsticament, que és la modalitat recomanada. És per aquest motiu que es tarifa per temps, prioritzant la càrrega dels vehicles elèctrics purs i la rotació en els punts de càrrega. A més, els operadors que oferien els primers 30 minuts gratuïts (Nord Andorrà, Sercensa, Mútua Elèctrica i Comú d’Ordino) deixaran de fer-ho a partir de l’1 de gener.



Increment de les hores de càrrega / Fruit de la potenciació de l’ús de les instal·lacions públiques com a primera opció de càrrega en destinació per als turistes i com a reforç per carregar abans de la tornada, el 2023 s’ha registrat un increment de les hores de càrrega mes a mes respecte als mateixos mesos de l’any anterior d’aproximadament un 10% (si es compara des del fi de la gratuïtat de dues hores anunciada pel Govern l’abril del 2022), mentre que les noves matriculacions de vehicles elèctrics a Andorra han crescut a un ritme del 4,4%. S’espera que la temporada d’hivern es confirmi la tendència.

Actualment, els operadors de punts de càrrega de vehicles elèctrics a la via pública gestionen 46 punts a tot el país. El 2023 es tancarà amb més de 25.000 hores d’ús de les instal·lacions i més de 260.000 kWh carregats.