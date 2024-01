L’IPC del 2023 se situa en el 4,5% i baixa respecte el passat novembre

Segons les dades publicades aquest dimarts pel Departament d’Estadística del Govern, l’Índex de Preus al Consum (IPC) del 2023 quedarà fixat en un 4,5%, sent, d’aquesta manera i amb tota probabilitat, l’increment que s’aplicarà a molts preus públics i als salaris compresos entre el mínim i el mitjà. Això suposaria una disminució de cinc dècimes respecte de l’IPC del mes de novembre, el qual es va situar en el 5%, i d’un 2,6% respecte el tancament de l’exercici anterior.

El comportament de la inflació vindria donat per l’evolució de diversos preus, com els de l’habitatge, l’aigua, el gas, l’electricitat i altres combustibles, així com esbarjo, espectacles i cultura, i aliments i begudes no alcohòliques. En l’altre costat es troba el grup de transports, el qual hauria contribuït a augmentar la inflació arran del fet que la baixada dels preus dels carburants hagi estat menys intensa que la de l’exercici corresponent al 2022.

Tal com el mateix departament informa, aquest indicador avançat es calcula amb l’objectiu d’aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la Unió Europea. Es tracta de la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l’IPC, trobant-se la diferència entre ambdós en la informació feta servir. L’indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l’IPC, la qual es farà pública el pròxim dimecres 10 de gener.

Pel que fa a l’IPC avançat d’Espanya, aquest se situa en el 3,1%. En cas de confirmar-se com el percentatge definitiu, disminuiria una dècima respecte a la variació registrada al mes de novembre. Tanmateix, i en el que respecta a les dades de França, l’altre païs veí a les fronteres andorranes, aquestes encara no han sigut facilitades pel Departament d’Estadística, tot i que s’espera que es facin públiques durant els pròxims dies.