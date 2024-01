Caldea tanca el 2023 amb un rècord de facturació de 21,6 milions d'euros

Així doncs, Caldea referma amb aquestes xifres l'aposta per oferir una experiència memorable i confortable, la qual ha inclòs espectacles vibrants amb acròbates d'àmbit internacional, sempre mantenint la limitació dels aforaments al 50% de la seva capacitat total. Segons s'extreu dels informes de coneixement de client de la companyia, els clients han valorat l'experiència de l'spa termal en un 8,5 sobre 10, el que suposa un fet indicatiu d'aquesta bona valoració general.

L'increment dels ingressos ha estat donat, principalment, per l'augment del nombre de clients. Un total de 413.700 visitants han gaudit de les instal·lacions de l'spa termal, el que suposa un creixement de 19.500 visitants més que l'any passat. A més, el tiquet mitjà de les entrades també s'ha vist millorat en un 6%. Entre els altres factors que han contribuït a aconseguir aquesta xifra rècord destaca l'augment de prop d'un 10% dels serveis complementaris (tractaments i restauració) i del Club esportiu orientat als residents al país, el qual suposa el 15% del total dels ingressos d'enguany.

Rècord de facturació per a Caldea, l'spa termal d'Andorra, que tanca el 2023 amb una xifra de 21,6 milions d'euros. Un creixement de les vendes del 12% respecte de l'any 2022 i que, després de duplicar el seu volum de negoci en els últims 10 anys, consolida la seva recuperació, estimant el tancament de l'exercici amb un EBITDA de prop de cinc milions d'euros.

