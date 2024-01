Les explotacions agrícoles continuen patint envelliment dels seus propietaris

L’ any 2023, Andorra ha comptat amb 348 explotacions agrícoles, quatre menys que el 2022. Tot i aquesta lleu disminució, la xifra segueix la mateixa tendència de la darrera dècada, quan els totals s’han situat vora les 340-350 explotacions. El gruix més important són les explotacions sense bestiar de renda, que augmenten fins a les 197. Per darrere hi ha les 65 que tenen bestiar equí, 43 amb ovelles, 42 amb bestiar boví, 33 apícoles i 27 amb bestiar cabrum.

Altres dades recollides per Agricultura posen en relleu que les edats dels titulars i els delegats d’aquestes explotacions es mantenen estables en els darrers anys i així es veu que la franja on hi ha més titulars i delegats d’explotacions és la que va dels 51 als 60 anys. Així, hi ha 27 delegats i 75 titulars que tenen aquestes edats. La segona franja amb més titulars i delegats és la compresa entre els 61 i els 70 anys, amb 22 delegats i 68 propietaris. En tercer lloc, es troben els que tenen entre 71 i 80 anys, on hi ha 64 propietaris i 12 delegats. Altres 62 persones són titulars o delegats que tenen entre 41 i 50 anys, concretament, 41 són propietaris i 21 delegats i en les franges més joves cal destacar els 43 que estan entre els 31 i els 40 anys (27 propietaris i setze delegats) i els quatre delegats que tenen entre 21 i 30 anys.

Respecte l’any 2022, cal destacar que llavors la xifra d’explotacions sense bestiar eren les mateixes, 197, i que les explotacions amb bestiar equí eren 61 (quatre menys que el 2023); 46 tenien ovelles (tres més que el 2023); les explotacions apícoles eren 43 (deu més que el 2023); 42 es dedicaven al bestiar boví (les mateixes que el 2023) i n’hi havia 34 (set més) que tenien bestiar cabrum.

Si tenim en compte la distribució territorial de les explotacions, cal destacar que 30 de les que tenen bestiar de renda es troben a Sant Julià de Lòria i 22 a Canillo. En tercer lloc, hi ha les 16 d’Encamp. Pel que fa a les explotacions sense bestiar de renda, tenim que 40 es troben a la Massana, 33 a Sant Julià de Lòria i 30 a Andorra la Vella. La parròquia amb menys explotacions amb bestiar és Escaldes-Engordany, amb set, i també és en aquesta parròquia i a Ordino on hi ha menys explotacions sense bestiar, concretament 22 en cadascuna d’elles.

En el cas de les explotacions amb bestiar cal destacar que la quantitat més important de metres quadrats són els que es destinen a peixeder: 11.703.832, és a dir, el 69% del total, i en el cas de les explotacions sense bestiar de renda també aquesta finalitat del peixeder és la que ocupa més superfície, el 58% del total amb 1.597.508 metres quadrats.

En els darrers anys l’activitat apícola està tenint un protagonisme especial. Així, tal com ja s’ha esmentat, l’any passat el país comptava amb 33 explotacions que es dedicaven a aquesta finalitat i que tenien 495 arnes. Deu d’aquestes estaven a Encamp; vuit Canillo; cinc a la Massana; cinc a Sant Julià de Lòria; quatre a Escaldes-Engordany i una a Ordino. En canvi, la parròquia on hi ha més arnes és Sant Julià, amb 182, seguida de Canillo, amb 163 i 60 a Encamp. Del total, cal destacar que divuit es dediquen de manera exclusiva a l’activitat apícola mentre que en altres 15 casos són explotacions amb altres activitats i on l’apícola és complementària.