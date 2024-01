MyInvestor tanca una ronda d’inversió per 45 milions d’euros

My Investor, el neobanc recolzat per Grup Andbank, AXA, El Corte Ingles i diversos family office espanyols, ha captat 45 milions de capital (ronda C) en l’últim any, la qual cosa li ha permès reforçar la seva solvència i donar entrada a nous accionistes.

El desembre de 2023 va tancar una ronda de capital amb la qual va elevar el seu capital CET1 per sobre de 60 milions i va situar en més del 40% la seva ràtio de capital TIER1.

Nortia Capital, el hòlding empresarial de la família Lao que dirigeix Juan Antonio Alcaraz, i el family office Arama Futuro, propietat d’Angel Asín i dirigit per Angel Hernando, van liderar aquesta operació.

Prèviament, el març de 2023 MyInvestor va emetre accions convertibles—títols que ja havia emès el desembre de 2022 —que van subscriure emprenedors d’èxit com David Ruiz d’Andrés (fundador de Grenergy), Gerard Olivé (cofundador de Wallapop), Carlos Rivera (cofundador de Clicars), Julio Ribes (fundador de Swipcar) i Juan Desmonts (fundador de Dosfarma). BlueBull va ser el banc d’inversió assessor de MyInvestor en aquesta operació.

També van participar en la ronda Andbank i els family office accionistes de MyInvestor, entre els quals figuren Casticapital, hòlding de família canària Del Castillo, Aligrupo, hòlding dels empresaris alacantins Alcaraz, i Reig Patrimonia, de la família Ribas.

Aquesta ronda d’inversió permet a MyInvestor enfortir les seves ràtios per a continuar expandint el seu balanç, i situen el neobanc al capdavant dels rànquings de ràtio de solvència de la banca espanyola.

MyInvestor va registrar el primer benefici de la seva història el 2023, una ràtio de morositat inferior al 0,1% i una ràtio de capital TIER1 superior al 40%.

El 2023, MyInvestor va aconseguir gairebé duplicar el seu nombre de clients fins a superar els 220.000 i el seu volum de negoci, passant de 2.263 milions als 4.373 milions d’euros. D’aquests, 2.120 milions estan en productes d’inversió, 1.840 milions estan en comptes i dipòsits de clients, i 413 milions corresponen a inversió creditícia.

Sobre MyInvestor/ MyInvestor és un neobanc recolzat per Grup Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos family office. Està supervisat pel Banc d’Espanya i per la CNMV i adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits. Amb un volum de negoci de més de 4.000 milions d’euros, és la major fintech d’Espanya i ofereix tota la gamma de serveis bancaris: compte, dipòsits, targetes, productes d’inversió —carteres de gestió automatitzada (roboadvisor), fons, accions, ETF, plans, crowdfunding—, hipoteques, crèdits per a invertir i consum.