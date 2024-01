Pyrénées engega la campanya 'Mes del Blanc'

Pyrénées Andorra va iniciar ahir la campanya Mes del blanc amb la intenció de transformar les hores de descans en moments de confort i elegància. I és que el centre comercial s’endinsa en el Mes del Blanc amb descomptes de fins al 50% en una acurada selecció d’articles de la llar. Llençols, fundes nòrdiques, mantes, cobrellits, edredons, coixins, tovalloles, estovalles, entre altres articles, formen part de la campanya que s’allargarà fins al 25 de febrer. Una oportunitat per submergir-se en la suavitat i la qualitat excepcional de les marques que estan disponibles a la tercera planta de Pyrénées Andorra. A més, Mes del Blanc també inclou els productes de les seccions de Textura i Ofelia.

Per El Periòdic

