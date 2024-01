Karrikaburu arriba cedit a l'FC Andorra

El davanter centre de la Reial Societat, Jon Karrikaburu o ‘Karrika’, aterra al Nacional per jugar la segona meitat de LaLiga Hypermotion amb l’FC Andorra. El jugador navarrès va desvincular-se de l’Alaves després d’estar cedit a Mendizorroza la primera meitat de temporada i només jugar dos partits i ara, la Reial Societat cedeix a una de les seves millors joves promeses a l’equip d’Eder Sarabia per 2,5 milions, segons Transfermarket, per a tractar d’atorgar els gols que els estan mancant als del Principat al mateix temps que juga minuts de qualitat i acumula experiència als Pirineus.

Jon Karrikaburu, davanter centre de 21 anys, està format a les categories inferiors de la Reial Societat, amb qui ja va jugar amb l’equip C, on va ser el màxim golejador de tercera divisió en la 20-21, permetent-li jugar amb el filial txuri urdin el Play-Off d’ascens a segona divisió on va guanyar a l’FC Andorra en el seu primer intent d’arribar a LaLiga Hypermotion. Una temporada a segona divisió amb bons números per a una jove promesa, 11 gols i dos assistències en 36 partits, van fer-lo mereixedor de debutar amb el primer equip donostiarra i jugar sis partits a primera divisió i estrenar-se en competicions europees a la UEFA Europa League en la primera meitat de la temporada passada. Donada la projecció que demostrava, però amb manca d’espai al primer equip, la Reial va optar per cedir-lo a segona per a la segona meitat de la temporada, en la qual múltiples equips van voler vestir a ‘Karrika’ amb la seva samarreta. Va ser el Leganés qui finalment va aconseguir els serveis del jugador, i el navarrès no va desaprofitar l’ocasió. Amb els pepineros va jugar 19 matxs a LaLiga Hypermotion, on els tricolor van poder constatar de primera mà la gran qualitat del davanter a l’empat a Butarque, on Karrikaburu va fer un gol espectacular pels locals i convertint-se en tot un mal de cap per a l’FC Andorra durant aquell duel. Després d’una altra cessió infructuosa amb l’Alavés a primera divisió, ‘Karrika’ es vesteix de tricolor per continuar explotant com a jugador i ajudar als d’Eder Sarabia a sumar gols a favor i de fer gaudir al públic del Nacional. Cal esmentar també que el jugador compta amb experiència en el futbol internacional, ja que ha estat convocat en dues ocasions amb la selecció espanyola Sub-21.

El futbolista ja es troba concentrat amb l’FC Andorra en la seva estada d’entrenament a la Vall d’en Bas, on ha tornat a coincidir amb vells companys del filial de la Reial Societat com Julen Lobete i Petxa. Això podria facilitar la seva adaptació al conjunt tricolor així com injectar energia renovada a un equip que necessita aire fresc per afrontar una segona meitat de lliga que es podria posar perillosa si l’equip no acaba de millorar els seus resultats, ja que comença a coquetejar amb el descens, situant-se a només un punt d’aquest. H