Dia d’entrenament

L’FC Andorra va guanyar ahir al Lausanne Sport suís en un matx marcat per les circumstàncies amistoses entre ambdós equips, que aprofiten aquests duels a la pausa de la competició per acabar d’afinar la forma física i la inspiració amb la pilota abans de reprendre la temporada. El matx d’ahir no va destacar per la seva brillantor ni per ser un espectacle visual per a l’espectador, però va servir perquè els homes d’Eder Sarabia agafin confiança per reprendre la competició aquest diumenge contra l’actual líder de LaLiga Hypermotion, el Leganés, a l’Estadi Nacional. Els tricolor van fer un partit que no s’havia de considerar com un examen en tota regla, sinó més bé un entrenament amb una companyia idònia per a poder provar coses noves envers algú que no és el teu propi company d’equip amb qui entrenes cada dia.

Els primers minuts del duel van ser protagonitzats de forma tímida pel Lausanne, que aconseguia instaurar-se amb certa comoditat al camp de l’FC Andorra. Però el matx va començar-se a equilibrar amb una ocasió tricolor al minut 14, on els de Sarabia feien el seu primer intent seriós amb un xut dins l’àrea que va topar amb una barrera de defenses suïssos. Al 23, Scheidler treia les urpes i feia una arrancada poderosa aprofitant el seu físic que deixava en la seva estela a dos defenses del Lausanne, tot i que la jugada va acabar morint a les mans del porter del conjunt alpí, Karlo Letica, amb una ràpida sortida per a l’u contra u. El matx es va anar desenvolupant de forma extremadament tranquil·la però, de tant en tant, s’anaven veient detalls de qualitat dels jugadors de l’FC Andorra com Jandro Orellana. Al minut 30, Marc Bombardó era substituït per Pampín després d’haver pogut disputar dos quarts d’hora de joc amb el primer equip, cosa que li està mancant. Cinc minuts després, els d’Eder Sarabia pujaven una marxa més i pressionaven amb més força i es mantenien a l’àrea suïssa amb perillositat, com la que va mostrar Pablo Moreno en rematar una bona ocasió que va salvar el porter Letica. Tot i així, Ratti havia d’aturar una jugada arriscada del Lausanne perquè es mantingués la paritat al marcador. La primera part acabava amb un gran xut al pal d’Orellana que per poc no inaugura el marcador.

A la segona part, va entrar en joc el nou fitxatge estrella de l’equip tricolor, Jon Karrikaburu, qui va mostrar molta empenta i va gaudir de les seves primeres ocasions de perill amb la samarreta tricolor tot i no gaudir de la recompensa del gol. Al minut 51, quasi estrena el marcador en fer un bon remat dins l’àrea que malauradament se’n vanar a fora per molt poc. Des del punt de vista col·lectiu, l’FC Andorra va sortir més entonat i va mostrar un òptim domini tancant al seu camp al Lausanne. Els tricolor anaven atacant de forma més constant i de mica en mica anaven creixent en intensitat fins que, al minut 73, Álvaro Martín rematava un centre de Pampín al punt de penal que estrenava el marcador i col·locava el 0-1 final que donava la victòria als tricolor.

Shabani despedit / En declaracions en exclusiva a Andorra Esportiu després del partit contra el Lausanne, el director esportiu del club tricolor, Jaume Nogués, va confirmar que han rescindit el contracte de cessió de Laorent Shabani i l’albano-suec ha tornat al seu club d’origen, el Norrköping.