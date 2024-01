Les matriculacions cauen un 16,3% al desembre

Per tipus d’energia, les matriculacions dels vehicles de gasolina han caigut un 32,3% al desembre i els híbrids de gasoil no endollables un 41,7%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, se n’han matriculat 12, la mateixa quantitat que el mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles hídrids, en termes globals se n’han matriculat 59, 12 més que l’any anterior.

Les matriculacions de vehicles durant el mes de desembre s’han situat en 288, una xifra que suposa una disminució del 16,3% respecte a l’any anterior. Segons el Departament d’Estadística, durant el mes passat només van tenir una variació percentual positiva el grup de camions i camionetes, amb un 20,6%. Per contra, els grups que van presentar variacions negatives van ser el d’altres (75%), el de motocicletes i ciclomotors (36,7%) i el de turismes (10,3%).

Per El Periòdic

