‘Karrika’, sinònim de gol

Sembla que la carència de gol a l’àrea contrària que ha mantingut l’FC Andorra en els últims partits està solucionada i serà només un mal record del passat. El club va presentar ahir a l’Estadi Nacional al navarrès Jon Karrikaburu, qui arriba cedit per la Reial Societat, equip en què ha desenvolupat gairebé tota la seva carrera. El nou titular arriba al club tricolor per donar suport i desencallar un continu marcador a zero en la porteria rival, tot i que, Karrikaburu o ‘Karrika’, va estar cedit l’any passat al Leganés durant la segona part de la temporada, equip amb el qual, si fem memòria, va marcar un espectacular gol per l’angle dret de la porteria andorrana.

Durant la presentació, el nou jugador va estar acompanyat del director esportiu, Jaume Nogués, qui va fer referència al tipus de joc que manté Karrika: «Destacaria com es mou a l’àrea, la gana que té de gol i que pot jugar de referent. Esperem que ens ajudi i que estigui el màxim de temps aquí al país». Per la seva part, el davanter navarrès, a més d’exposar que està «molt content de formar part de l’equip» i de tenir un «inici fàcil per l’acollida que m’han donat els tècnics i els jugadors», va anunciar que el va convèncer el tipus de joc que fan els andorrans: «L’estil de joc és molt bo, juguen bé i generen moltes ocasions», per aquesta mateixa raó, Karrika espera que «com a jugador de l’àrea que estic actiu i intento moure’m molt, em facin les assistències necessàries, així tindrem gol», va afegir el nou davanter tricolor.

En la mateixa línia del joc, aquest va apuntalar que «és cert que gairebé no he tingut minuts durant gran part de la primera volta, per això vinc amb la intenció de guanyar-me els minuts, de treballar molt i amb ganes de fer front a aquest nou repte». Però amb l’objectiu final i el seu repte personal present, poder jugar a Primera Divisió amb la Reial Societat, tenint en compte que l’entrenador de l’equip basc «no m’ha comentat res de xifres de gols marcats com a mínim abans de tornar, a mi em demanen que treballi dia rere dia i després vindrà el que hagi de venir. Vull fer la meva aportació màxima», afirmació que deixa clares les intencions d’esforç i treball que el davanter aportarà al club andorrà.

MÉS INCORPORACIONS / Quant a la possibilitat de noves incorporacions, Nogués va manifestar que encara el mercat està obert i que tot i que continuen treballant, «no volem precipitar-nos, hem d’esperar uns dies més. És evident que estem intentant reforçar l’equip, però també creiem que el que tenim ara és bo».

A més, «de moment no sabem si tindrem altres incorporacions. Hem de tenir en compte el límit salarial del club», va fegir Nogués. D’altra banda, pel que fa a la possible sortida de més jugadors del conjunt tricolor, el director es va mostrar ferm afirmant que «no vull donar noms ni posar fotos, no crec que sigui el moment de parlar d’ells, no volem afegir pressió ni forçar les coses. Avui dia, tots els jugadors sumen».

EL NOU ESTADI MULTIFUNCIONAL / La construcció del nou estadi multifuncional a la Borda Mateu continua estant en l’actualitat, i tot i l’intercanvi de declaracions del passat mes de desembre entre els directius del club i l’Executiu, Nogués va declarar que «sembla que sempre diem el mateix, que estem en negociacions, la veritat és que estem treballant bé i en silenci. Hi havia un acord, però hem de tornar a parlar per matissar si hi ha canvis o no. El projecte requereix que tinguem tot ben lligat, per això hem de tenir les coses molt clares i no podem fer cap moviment sense tenir les coses assegurades, encara més quan parlem d’una inversió econòmica molt gran». També, «encara no hem pogut parlar amb el nou cònsol, però parlarem de seguida perquè aquest projecte la gent ho necessita i s’ha de tirar endavant».