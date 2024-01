Un desembre de rècord en el volum de viatgers del transport públic

La gratuïtat del transport públic ha comportat un increment exponencial del volum d’usuaris. De fet, la xifra de persones que fan servir el transport públic ha passat d’una mitjana de 9.600 a 17.500 al dia i la tendència de creixement actual es manté a l’alça amb un augment mitjà del 15% mensual. I el desembre passat, període de màxima ocupació del servei, s’ha constatat un màxim de viatgers diaris des del 2019, amb una mitjana de 21.082 viatgers al dia, que correspon a un total de 653.547 passatgers durant el mes. Aquesta xifra representa un augment de gairebé el 100% del nombre de passatgers existents abans de la gratuïtat.

Cal recordar que va ser l’1 de setembre del 2021 quan es va implantar, a les línies de transport nacional regular de viatgers, el nou abonament mensual multizona, amb viatges il·limitats per un import de 30 euros. Tot just un any després, l’1 de juliol del 2022, es va impulsar la prova pilot per a la gratuïtat del transport públic consistent a subvencionar els imports dels abonaments mensuals per als residents. Aquesta acció s’emmarcava en la filosofia de l’anomenat Horitzó 2023 que recollia l’impuls a una mobilitat ambientalment sostenible, saludable i socialment més justa i equitativa. Ja l’1 de febrer de l’any passat es va crear un nou abonament subvencionat, el resident, que manté la gratuïtat del transport públic modificant la tarifa mensual a 30 euros sense límit de validacions per un sistema tarifari. Aquest nou abonament està subvencionat al 100%, i per obtenir-lo cal disposar de la residència legal, efectiva i permanent a Andorra en el moment de fer la sol·licitud o ser andorrà.

La partida pressupostària del 2023 / El Govern va destinar al llarg de l’any passat 8.243.447 euros a la concessió del transport públic, considerant tots els conceptes: cànon del contracte, compensació per la rebaixa tarifaria del 2021, abonaments subvencionats pel Govern (targetes Jove, Magna, Blava i Resident) i l’augment de quilòmetres fruit de les millores del servei. D’aquests conceptes s’ha de destacar que la gratuïtat (la targeta resident) va tenir un cost de 4.705.671 euros.

Pel que fa a les millores previstes per a aquest any, cal recordar que, tal com es va anunciar, es durà a terme un procés participatiu per consultar a la ciutadania les possibles propostes per optimitzar la xarxa de transport públic. El Govern considerarà i analitzarà aquestes propostes que han de permetre dotar d’una millora en el servei i la qualitat de la xarxa de transport públic. De forma paral·lela, també s’ha adjudicat la instal·lació de noves pantalles informatives a les parades amb més ús de la xarxa.

Des de l’Executiu també assenyalen que, en el marc del seguiment del servei, «s’analitzarà i s’estudiaran totes aquelles adaptacions necessàries de millora de freqüències i trajectes per adaptar el servei a la demanda existent», informa l’ANA.