El nombre de passatgers a l’aeroport cau un 20% durant el darrer any

L’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell ha tancat el 2023 amb 9.380 passatgers, una xifra que representa una caiguda del 20,29% respecte del 2022, quan va haver-hi 11.283. En el cas dels passatgers registrats durant el 2021 sí que s’observa un increment notable del 45,15% tenint en compte que durant aquell termini van fer ús de la infraestructura 5.145 persones. Pel que fa a les dades de l’any passat, i tal com informa el Govern, cal tenir en compte que la xifra recull tots aquells passatgers que han arribat per vol a l’aeroport, sigui mitjançant vols comercials o per serveis privats.

El mes amb més volum de viatgers ha estat el març, amb 983 passatgers. També es va registrar una xifra similar durant els mesos de febrer (931), juny (880), desembre (865) i juliol (842). Altres moments en què l’arribada de viatgers va ser notable van tenir lloc durant els mesos d’octubre (772), gener (758) i novembre (737), mentre que a l’abril (618), l’agost (651) i el setembre (662) és quan hi va haver menys activitat. En aquest sentit, cal tenir en compte que al llarg del 2023 només s’ha ofert la ruta amb Madrid, ja que l’enllaç amb Palma es va iniciar el passat 5 de gener d’enguany.

La davallada de passatgers també se suma al descens que s’ha registrat en el nombre d’operacions respecte del 2022. Tant és així que si durant l’any passat es van efectuar 4.652 enlairaments o aterratges, el 2022 n’hi va haver 5.686, el que representa un decrement del 22,2%. La xifra encara cau més si s’analitzen les dades del 2021, un any en què les operacions a l’aeroport van arribar fins a les 6.846, un 47,13% més que les registrades aquest 2023, segons informa l’ANA.