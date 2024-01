Més de cinc milions d'euros en 'tax free' el 2023

Espanya ha retornat més de cinc milions d'euros en concepte de 'tax free' durant el 2023. Així es desprèn de les dades facilitades per l'Agència Espanyola d'Administració Tributària, en les quals s'indica que l'import exacte s'enfila fins als 5.049.142 euros, una xifra que representa un total de 129.254 operacions per a la devolució de l'IVA a residents a Andorra a través del sistema DIVA. Com és habitual, la majoria de les mercaderies desgravades a la duana de la Farga de Moles han estat productes d'alimentació.

Entrant al detall de l'import, durant el quart trimestre del 2023 s'han dut a terme 36.784 devolucions, l'import de les quals s'eleva fins als 1.685.199 euros. Les dades facilitades també mostren un increment de les devolucions de gairebé un 40% durant el darrer trimestre de l'any, passant de 92.470 operacions fins al 31 d'agost del 2023 a les gairebé 130.000 al tancament de l'any. Així mateix, l'augment es percep en l'import retornat durant els darrers tres mesos de l'exercici anterior amb 1.685.199 euros, mentre que al tancament del quart trimestre la xifra se situava en els 3,3 milions.

En comparació amb el retornat durant el 2022, 4.163.00 euros a través de 115.000 operacions, la xifra ha incrementat en un 21,29%, un total de 886.142 euros.