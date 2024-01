Les importacions de béns cauen un 10,1% al desembre

Les importacions de béns durant el mes de desembre han sumat un valor de 150,01 milions d’euros, el que suposa una variació percentual negativa del 10,1% respecte del desembre del 2022. Segons va publicar el Departament d’Estadística, destaquen amb una variació percentual positiva i absoluta els grups de transport (21,2%) i electrònica (15,9%). Per contra, tenen una variació negativa destacada els grups d’energia (42,5%), industrial (30,4%), joieria (36,8%), vestit i calçat (23, 6%) i farmàcia-perfumeria (14,8%).

Pel que fa a l’acumulat de l’any 2023, les importacions han tingut un valor de 1.843,82 milions d’euros, el que representa una variació percentual positiva del 4% respecte dels darrers 12 mesos de l’any anterior. En aquest sentit, i sense el capítol d’energia, les importacions han augmentat un 8% en comparació amb l’any anterior. Entrant en detall, destaquen amb una variació positiva i major variació absoluta les partides de transport (28,3%), alimentació (10,6%), farmàcia-perfumeria (11%) i electrònica (8,3%). Per contra, destaca amb una variació negativa la partida d’energia (25,8%).

D’altra banda, les exportacions durant el mes de desembre han sumat 11,30 milions d’euros, el que suposa una variació positiva i una major variació absoluta és l’alimentació, amb un 165,5%; i una variació negativa més destacada les partides d’industrial, amb un 52,5%; electrònica, amb un 14,5%; transport, amb un 18,9%; joieria, amb un 42,8%; vestit i calçat, amb un 16,3%; i finalment farmàcia-perfumeria amb un 48,5%.

Pel que fa a l’acumulat de l’any 2023, les exportacions tenen un valor de 236,52 milions d’euros, amb una variació negativa del 35,6% respecte a l’acumulat dels darrers 12 mesos de l’any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són transport, amb un 36,3%, joiera amb un 69,1%, electrònica amb un 7,4% i vestit i calçat amb un 7,1%. Per contra, la partida amb una variació absoluta negativa més destacada és la de diversos, amb un 71,9%. Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida diversos del capítol d’objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat, pel febrer de l’any 2022 i per al mes de març d’aquest any, la variació és positiva del 13,5% respecte de l’acumulat del període anterior.

Importació de carburants / Paral·lelament, el Departament d’Estadística destaca que la importació de carburants durant el mes de desembre ha estat de 14,27 milions de litres, el que representa una variació percentual negativa respecte al mateix mes de l’any anterior del 4,2%. Aquest mes la gasolina sense plom i el gasoil de locomoció presenten una variació positiva del 14% i del 4,6%, respectivament, mentre que el fuel domèstic presenta una variació negativa del 20,7%.

Quant a les dades acumulades al llarg del 2023, la importació de carburants ha estat de 158,79 milions de litres, el que suposa una variació positiva del 0,8% respecte als 157,56 milions de litres acumulats de l’any 2022. La gasolina sense plom mostra una variació positiva del 13,8% i el gasoil de locomoció de l’1,1%, mentre que el fuel domèstic mostra una variació negativa del 8,9%.