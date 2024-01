El nombre de persones inscrites al SOA baixa fins a les 292

Tanmateix, durant el desembre es van fer 11 contractacions mitjançant el Servei d'Ocupació i no hi va haver cap mitjançant els programes de treball temporal. Del total de persones inscrites al SOA, n'hi ha 50 que han trobat feina pels seus propis mitjans.

A banda, cal destacar que el nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern va ser de 18, fet que suposa una variació nul·la respecte del mes anterior (18 persones) i un 5,9% més respecte del desembre de l'any passat (17 persones).

El nombre global de persones en recerca de feina a finals del mes de desembre es va situar en les 292, una xifra que representa una variació negativa del 4,9% respecte del mes anterior, quan hi havia 307 persones inscrites, i un 21,1% menys que el desembre del 2022 (370 persones). Així mateix, tal com va publicar ahir el Departament d'Estadística, el nombre de demandants en millora de feina a finals de desembre es va situar en les 246 persones (253 el mes anterior), fet que representa una variació mensual negativa del 2,8% i una variació també negativa del 22,6% si es comparen les dades amb el desembre de l'any anterior (318 persones).

Per El Periòdic

