El salari medià del novembre arriba als 1.925,14 euros

D'altra banda, Estadística també va publicar les dades semidefinitives relatives al mes d'octubre. En aquest sentit, es mostra com el nombre total d'assalariats va ser de 41.649 persones, un increment del 3,2% respecte del mes anterior, quan n'hi va haver 40.343. L'octubre va presentar l'increment més destacat en el nombre d'assalariats en el sector de transport i comunicacions, amb un 7,6%. Per contra, el sector amb un decrement més destacat en el nombre d'assalariats va ser el de l'agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 2,1%.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació