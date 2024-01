La població al país arriba als 85.101 a finals del 2023

Segons les dades fetes públiques ahir pel Departament d'Estadística del Govern, per nacionalitats, cal destacar el creixement de la població d’altres nacionalitats, que augmenta en 3.086 residents (un 30,7%). La població resident de nacionalitat espanyola s’ha incrementat en 235 residents (un 1,2%), els residents francesos en 180 persones (un 4,9%) i els andorrans han augmentat en 110 persones (un 0,3%). En canvi, els residents portuguesos han disminuït (98 residents, un 1,1% menys).

Per El Periòdic

