El Consell General incrementa el control pressupostari dels organismes adscrits

Amb aquestes accions, la Sindicatura incrementa el control dels organismes adscrits que hauran de rebre l'autorització de la Intervenció del Consell General per a despeses superiors als 600 euros i també en la contractació del personal.

La Sindicatura ha aprovat el programa de control pressupostari per a l'exercici del 2024. Aquesta és la primera vegada que el Consell General comptarà amb un programa de control pressupostari que té la finalitat de comprovar i verificar si l'execució dels pressupostos dels organismes adscrits s'ajusta a les normes i els principis que els regeixen, als objectius que es pretenen i a l'economicitat i eficiència de la despesa pública.

Per El Periòdic

