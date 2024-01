La CEA i Cadena recolzen a Espot amb la «reflexió conjunta» sobre el sector turístic

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va donar suport ahir a les declaracions que va fer el cap de Govern, Xavier Espot, en què va reclamar establir límits a l’expansió de certs sectors productius per a poder assolir un creixement nacional més sostenible, destacant principalment el sector turístic. En aquesta línia, el president de la CEA, Gerard Cadena, va reconèixer ahir, durant un acte de presentació d’Andorra Turisme, que el mercat de treball «el tenim molt tensat», posant èmfasis en el sector turístic. Per aquest motiu, Cadena apel·la a una «reflexió conjunta» amb tots els agents partícips, ja que a ulls del president, «és evident que les empreses no poden donar el servei adequat i que voldrien. Fins i tot, en certs moments, potser hi ha hagut alguns serveis i locals que han hagut de tancar per manca de personal i, per tant, crec que hem de veure cap a on anem». Cadena va mostrar la seva confiança en el potencial turístic andorrà, avalant-se en la presentació dels projectes mostrats per Andorra Turisme, però també va afirmar que «hem de fer un pas més i una reflexió perquè, sobretot, aquest èxit no es tradueixi en una problemàtica més important».

Cadena va afegir que aquesta reflexió s’ha de dur a terme de forma conjunta amb tots els actors implicats per a tractar de marcar objectius i estudiar diferents possibilitats per a solucionar el problema de la forma «que sigui beneficiosa per a les empreses, però que tampoc creï un problema important al país».

El president de la CEA va recordar que tant la confederació, com la Cambra de Comerç, la Unió Hotelera d’Andorra, Autèntics Hotels, l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics, Ski Andorra, Naturland, Caldea-Inúu, UNNIC Andorra, l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra, l’Associació de Transports Públic de Viatgers d’Andorra, l’Associació de Comerciants Riberaygua i Travesseres, l’Associació Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella, l’Associació de Comerciants de l’Eix Central i l’associació APROPAS, conformen el Consell del Turisme, un organisme configurat pel sector turístic privat andorrà per a crear unitat entre els diferents actors per afrontar i aportar solucions transversals i pràctiques a les principals problemàtiques actuals del sector i encarar d’una forma consensuada els reptes de futur del país.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que va ser ponent en la presentació d’Andorra Turisme d’ahir, va fer unes declaracions en la mateixa línia que el president de la CEA. Torres va mostrar-se orgullós de què s’hagin superat els nou milions de turistes i els 11 milions de pernoctacions en el darrer any, tot i que es va mostrar prudent a l’hora de fer èmfasis en el fet que és necessària una reflexió sobre les mesures que s’han d’aplicar per tal de mantenir un control adequat per aquest creixement exponencial. El ministre va aclarir que aquestes mesures a aplicar han de «sospesar» el turisme, i no tant «frenar» a aquest sector econòmic.