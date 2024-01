Celebració de la primera edició de la Festa del Comerç

La primera edició de la Festa del Comerç ha reunit més de 150 persones entre representants institucionals i associacions de comerciants del país, per commemorar els 30 anys de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis.

L’objectiu de la iniciativa és consolidar el teixit comercial andorrà com a referent del sector, amb l’ambició de ser la plataforma que identifiqui, reconegui i projecti els establiments, iniciatives empresarials i professionals del comerç que contribueixen a la millora de la competitivitat i projecció del comerç dins i fora del país.

Un altre dels aspectes que la iniciativa pretén promoure és a la cohesió i l’enfortiment de la xarxa relacional del sector comercial. Per això aquest esdeveniment pretén ser un espai de trobada, referència i networking per als professionals del comerç, oferint oportunitats per al creixement i la col·laboració.

D’aquesta manera, la voluntat és fomentar la innovació i la millora continuada del comerç i que, precisament la Festa de Comerç també serveixi com a escenari per presentar iniciatives que incideixen amb millores.

Així, el jurat encarregat de seleccionar els guanyadors ha premiat les iniciatives en les categories següents: premi a la millor botiga de l’any, premi a la trajectòria professional, premi al millor projecte o iniciativa comercial, premi al millor aparador de Nadal, premi a la proposta més creativa i innovadora, premi a la botiga més sostenible, i premi a la millor gestió de les xarxes socials.

I és que d’aquests premis es pot destacar el de la botiga Martí Motors-Touratech, amb el premi a la millor botiga d’Andorra, la Sastra Sabateria Esports amb la millor trajectòria professional, ja que fa més de 60 anys que està oberta i és una referent de la sastreria a Andorra, i la Saboneria com a botiga més sostenible, perquè l’establiment està dedicat a la venda de productes de neteja de la llar a granel.